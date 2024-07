Tanja Cegnar je med najbolj prepoznavnimi in priljubljenimi obrazi med našimi meteorologi. Že dolga leta nam s televizijskih zaslonov prinaša dobre in slabe novice o vremenu, znana pa je tudi po tem, da nikoli ne pozabi omeniti vpliva vremena na naše počutje. Po rodu Primorka, iz Kopra, je kot študentka prišla v Ljubljano in tu tudi ostala, čeprav se je zelo težko navadila na ljubljansko meglo. Z njo smo se pogovarjali tako o njenih začetkih na televiziji, ko so vremenske karte na tablo narisali še s kredo, kot tudi o tem, kako bomo bolj morali poslušati opozorila meteorologov. Cegnarjeva je ...