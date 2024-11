Martinovanje v družbi penin

Za nami je uspešno martinovanje v družbi mladih vin in penin,« nam navdušeno pove zagnani in agilni Simon Šmit, ki vodi Društvo vinogradnikov Šentjanž na Dolenjskem. Na teh koncih raste zanimanje za penine. Dolenjci častijo sv. Martina, častijo naravo in se ji znajo pokloniti, reči hvala na dostojen način. Omenjeni dogodek minuli petek je bil zagotovo tak. »Ob prazniku sv. Martina najprej pripravimo koncert v farni cerkvi. Vedno izberemo primerno glasbeno skupino, tokrat so bili z nami Ponočevalci iz Velikega Gabra, ki so navdušili s svojimi 12 skladbami. Kar 140 ljudi se je zbralo,« je bil vesel Simon, ki ga je tako kot preostale navdušilo ubrano petje.

Ponočevalci so zapeli in navdušili. FOTO: Društvo vinogradnikov Šentjanž

Zbrana množica se je nato preselila v bližnjo kulturno dvorano. Tam je bilo že vse nared za razvajanje brbončic. Marljivi vinogradniki so dan prej pripravili mize, scenarij je bil napisan, na dan dogodka so prinesli svoja vina – zaželeno je bilo, da so letošnja, penine so bile lanske oziroma še starejše, saj za dobro penino, nas poučijo vinogradniki, potrebujejo leto in še več. Lačen ni bil nihče. Za to so poskrbele vinogradniške punce, ki so spekle ocvirkovo potico in slano pecivo, oboje se izvrstno spaja z rujno kapljico. Svoje je dodala še Kmetijska zadruga Sevnica, ki je podprla vinogradnike v Šentjanžu. Omenimo še, da je mošt, ki se je spremenil v vino, blagoslovil domači župnik Janez Cevec.

Prvič lastna penina

Domači župnik Janez Cevec je opravil blagoslov. FOTO: Društvo vinogradnikov Šentjanž

»Kogar ni bilo, mu je lahko žal,« smo slišali, vinogradniki in vinogradnice so se zadržali v dvorani pozno v noč. Zaradi družbe pa tudi vina, ki je tod vsako leto na visoki ravni. Radi se pohvalijo, upravičeno: v sezoni 2022/23 je imel njihov vinogradnik Rudi Bec absolutnega zmagovalca v kategoriji cvička z zavidljivo oceno 19,23. »Lanska trgatev ni bila najboljša, veliko kislin je bilo, zato smo se odločili za pripravo penin, tako bomo imeli prvič v zgodovini tudi svojo penino, 230 steklenic bo vse skupaj,« povedo v Šentjanžu. Mimogrede: na tem koncu se lahko pohvalijo z dvema cvičkovima princesama, Jasmino Podlesnik in Vesno Perko.

Številni se radi zberejo ob dogodkih, ki jih organizira društvo. FOTO: Društvo vinogradnikov Šentjanž

Šentjanški vinogradniki so letos pridobili svoje prostore, želijo si urediti še laboratorij. Veseli so, ker so v svoje vrste zvabili pet novih mladih članov, takisto toliko so jih poslali na izobraževanje o degustiranju. Društvo, ustanovljeno je bilo 26. oktobra 1997, šteje 160 članov.