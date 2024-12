Martin Strel s papeževim blagoslovom rešuje svet

Pred dnevi je papež Frančišek v Vatikanu sprejel slovenskega ultramaratonskega plavalca in petkratnega Guinnessovega rekorderja Martina Strela ter njegovo ženo Mayo Peron Strel. Srečanje, ki je trajalo dlje od predvidenega, je bilo rezultat polletnega načrtovanja, pri čemer je pomembno vlogo odigralo tudi veleposlaništvo Slovenije pri Svetem sedežu. Po avdienci sta se zakonca srečala še z veleposlanikom Francem Butom in Borisom Antoličem s slovenskega veleposlaništva v Rimu.

Po koncu obiska sta se zakonca Strel srečala tudi z veleposlanikom Francijem Butom. FOTO: osebni arhiv

Bivala sta v domu Slovenik, kjer sta bila gostoljubno sprejeta. »Do vrat papeža je dolga pot. Začela sva sama. Klical sem v Rim pa videl, da tako ne bo šlo. Lahko bi prišel na splošno avdienco, a sem hotel priti v stik s papežem neposredno. Z Mayo sva pripravila projekt, ki so ga v Vatikanu skrbno preučili. Ko so spoznali, da smo na isti ladji, je steklo,« pove Martin o tem, kako je pred sedmimi tedni dobil zeleno luč za osebno avdienco pri svetem očetu. Da sta prišla do papeža, ima zasluge tudi mag. Elizabeta Kirn Kavčič, diplomatka na slovenski ambasadi v Vatikanu, ki je Strelu v podporo pripravila verbalno noto.

Blagoslov in podpora

Papeževa pozornost za slovenski par FOTO: osebni arhiv

Zakonca Strel sta papežu predstavila svoja projekta, papež je obe ideji blagoslovil ter v imenu Vatikana izkazal neizmerno podporo. Swim for Peace je globalni projekt, ki združuje ljudi različnih narodnosti, kultur in ver v prizadevanju za mir, prijateljstvo in čiste vode. V središču gibanja je Martin Strel. Izberem prijaznost je globalni projekt, katerega poslanstvo je preprosto, a globoko: povezati ljudi z naravo, zmanjševati stres ter opolnomočiti posameznike, da prepoznajo svojo notranjo moč in vrednost. Projekt si prizadeva za ozaveščanje o pomenu prijaznosti, človečnosti, povezovanje generacij in skrbi za okolje. Oba projekta sta namenjena vsem ljudem, ne glede na narodnost, vero ali politično prepričanje, saj gre za univerzalno sporočilo o miru, povezanosti in prijaznosti.

Angel za mir

»Vatikan je ugotovil, da sem morda najbolj primeren promotor za mir na svetu. Sem papežev angel za mir. V meni vidijo človeka, ki lahko združi vere sveta. Po pogovoru s papežem Frančiškom se lahko odpravim v Moskvo na pogovor z ruskim pravoslavnim patriarhom Kirilom I.,« nadaljuje Strel, ki je potrdil, da bo delal, kar zna, plaval bo za mir. V letu 2025 bo predvidoma plaval po Dnepru za mir v Ukrajini, v Sudanu bo skočil v Nil in plaval, da opozori na humanitarno krizo in potrebo po stabilnosti in obnovi. Vmes bo poskušal pomiriti Izraelce in Palestince s plavanjem v reki Jordan, odnose med Rusijo in Kitajsko bi rad okrepil s plavanjem v ledeno mrzli reki Ussuri, v reko Cikapundung v Indoneziji bo zaplaval z mislijo na spodbujanje solidarnosti med narodi Azije in Afrike, avgusta pa bo zagotovo na Japonskem v rekah Ota in Urakami, kjer bo s plavanjem izrekel poziv k svetu brez jedrskega orožja.