V nedeljo popoldan sta Bernarda Žarn in Jože Robežnik pogosta gosta slovenskih dnevnih sob. Oddaja Nedeljsko popoldne je še vedno del žlahtnega repertoarja, ki ga tvorita še nedeljska juha in domač tenstan krompir. Tako je bilo, tako bo še nekaj časa. Prihodnji mesec ju čaka začetek nove sezone, ki bo zaznamovana tudi z 10-letnico sovoditeljstva na TV Slovenija. Z Bernardo in Jožetom smo se pogovarjali po zadnji oddaji sezone 2024. Sta zadovoljna s tem, kako sta izpeljala oddajo? Bernarda: Ja, a po oddaji z ekipo vedno razmišljamo, ali bi kje lahko kaj drugače zapeljali. A z leti se naučiš t...