Malce drugačne slušalke za tiste, ki radi slišijo, kaj se dogaja okoli njih

V zadnjih letih smo doživeli pravo poplavo klasičnih in v-ušesnih slušalk, ki se ponašajo z odličnim zvokom in učinkovitim aktivnim odstranjevanjem hrupa iz okolice (ANC). A vsakomur odstranjevanje zvokov iz okolice ne ustreza. Nekatere moti, da ne slišijo, kaj se dogaja okoli njih, drugim je učinek ANC preveč nenaraven, saj se nevajenemu ušesu lahko zazdi, kot da je v nepredušno zaprtem kokonu.

Zato so začeli proizvajalci zabavne elektronike v programsko opremo slušalk dodajati prilagodljive načine zaznavanja zvokov iz okolice, nekateri pa so ubrali drugačno pot in razvijajo v-ušesne slušalke odprtega tipa, ki jih ne potisnemo prav v sluhovod, ampak samo v notranji del uhlja. Ali pa slušalke, ki uporabljajo tehnologijo kostne prevodnosti, pri katerih se zvok prenaša skozi obrazne kosti, se pravi skozi ličnice in čeljust, tako da lahko naša ušesa slišijo, kaj se dogaja v okolici.

Drugačen pristop

Bosejeve slušalke se lepo nataknejo na uhelj. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Ameriški Bose, ki že od svojega nastanka slovi po inovativnih avdio rešitvah, pa se je stvari spet lotil po svoje in razvil ušesne slušalke odprtega tipa, imenovane ultra open earbuds, ki jih nataknemo na zadnji del uhlja, pri čemer je zvočniška enota obrnjena proti sluhovodu, enota z baterijo pa se s posebnim trakom skrije za uhelj. Sliši se nenavadno in tudi videti je malce hecno, a stvar super deluje, slušalke pa se odlično držijo uhlja. Pametno pa je pogledati navodila oziroma embalažo slušalk, da ugotovimo, kako jih pravilno nataknemo na uho.

Dober zvok

Nenavaden videz in drugačna zasnova

Zvok je presenetljivo dober za slušalke, ki jih nataknemo na uhelj kot kak kos nakita in ki ne segajo v sluhovod. Zvočniška enota res dobro projicira zvok proti sluhovodu in tudi basov ni tako malo, kot bi človek sprva pričakoval. Seveda pa od slušalk takšne zasnove ne moremo pričakovati tako širokega frekvenčnega spektra kot od običajnih v-ušesnih slušalk. A na splošno je zvok jasen in uravnotežen, le stereo slika je malce drugačna kot pri kakih drugih podobno dragih slušalkah (za bose ultra open earbuds je treba odšteti nekaj centov manj kot 400 evrov). Pohvalno je tudi to, da zvok iz slušalk ne »uhaja« v okolico, tako da ne bomo nikogar motili.

Dober zvok, spodobni basi, udobna namestitev na uhelj.

Fino nastavljanje

Aplikacija Bose music za fino nastavljanje

V aplikaciji za pametne telefone Bose music se lahko še fino poigramo z nastavitvami. Za začetek jih je dobro do konca »odpreti«, saj je prednastavljena jakost zvoka precej tiha. Poleg izenačevalnika zvoka imamo možnost nastavljanja t. i. potopitvenega zvoka (immersive sound), pri čemer se zvok premika glede na to, kako obrnemo glavo, izberemo pa tudi, kaj naredi kak pritisk na slušalke. Baterija zdrži do sedem ur in pol predvajanja pri normalni glasnosti oziroma štiri ure in pol z vklopljenim potopitvenim zvokom, polnilna škatlica pa poskrbi še za 19 ur in pol oziroma 12 ur delovanja. Slušalkice se napolnijo v eni uri, škatlica pa v treh, 20 minut polnjenja pa je dovolj za dve uri poslušanja.

Solidna baterija in hitro polnjenje: 20 minut za dve uri poslušanja.

Na koncu lahko rečem, da kljub nenavadni obliki in namestitvi na uhelj Bosejeve odprte ušesne slušalke ponujajo dober zvok in so kot nalašč za tiste, ki radi slišijo, kaj se dogaja okoli njih, oziroma za tiste, ki jih motijo slušalke v sluhovodu. Edinole cena zna koga odvrniti od nakupa, saj niso ravno poceni.