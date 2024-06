Maja Keuc sončnicami v roki na novo pot

Maja Keuc, Štajerka v Ljubljani, je po osmih letih aktivne glasbene kariere na Švedskem po pozivu očeta, naj se v času covidnih ukrepov vrne domov, v Sloveniji ostala za vedno. »Zato tudi ni več potrebe, da nosim mednarodno ime Amaya in sem spet Maja Keuc,« pravi. V ljubljanskem SiTi teatru je začela novo glasbeno turnejo in jo nadaljevala doma v Sodnem stolpu na mariborskem Lentu. »Gre za eno najlepših prizorišč, kjer smo posneli prav vse videospote z mojega prvenca Sončnice,« dodaja.

Brez družine ne gre, Keučevi Majo spodbujajo na vsakem koraku. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Obiskovalci tako ljubljanskega prizorišča kot Sodnega stolpa so zatrjevali, da je šlo za več kot le glasbeno izkušnjo. Gre za pravo glasbeno in vizualno potovanje, se strinjajo, saj nas Maja s Sončnicami popelje v svojo intimo. V svojo dnevno sobo, ki jo prenaša naokoli po Sloveniji v velikem kombiju. »Resnično. Ta improvizirani vrt s sončnicami in ostalo scenografijo vozimo naokoli z velikim kombijem,« še pravi Mariborčanka, ki se je v srca mnogih zapisala pred 14 leti v oddaji Slovenija ima talent, kjer je zasedla nehvaležno drugo mesto, že prihodnje leto pa odšla v Düsseldorf kot slovenska predstavnica za pesem Evrovizije.