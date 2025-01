Mački se prikupite z mežikanjem

Mačke so izjemno zanimiva bitja, ki skrbnike presenečajo in navdušujejo od trenutka, ko jim odprejo vrata svojega domovanja. Njihovim nenavadnim lastnostim in navadam se čudi celo znanost. Ta je o mačkah odkrila že marsikaj zanimivega.

Poskusite zožiti oči kot ob sproščenem nasmehu.

Ena od znanstveno potrjenih mačjih značilnosti je, da mežikanje jemljejo kot znak prijateljstva. Če se torej želite spoprijateljiti z njo, ji zelo počasi pomežiknite z obema očesoma. V študiji univerz v Portsmouthu in Sussexu so raziskovalci ugotovili, da počasno mežikanje uporabljajo podobno, kot ljudje uporabljamo nasmeh – na tak način pokažejo drugim mačkam, da so prijateljsko naravnane in jih ne bodo napadle. Ta t. i. mačji nasmeh pa pomaga krepiti tudi vez med človekom in ljubljenko. »Poskusite zožiti oči kot ob sproščenem nasmehu, nato pa za nekaj sekund zaprite oči. Ugotovili boste, da se mačke odzovejo na enak način,« poudarja profesorica Karen McComb s Fakultete za psihologijo na Univerzi v Sussexu.

Kadar vas ni doma, so nesrečne. FOTO: Getty Images

O mačkah krožijo govorice, da so zelo samostojna bitja in da celo nimajo posebnega odnosa do svojega skrbnika. Več študij ugotavlja, da to še zdaleč ni res. Na skrbnike so zelo navezane in mnoge, kadar lastnika dlje ni doma, občutijo ločitveno tesnobo.

Mačji značilni brki, sestavljeni iz približno 24 dlačic, ter drugi, manj vidni brki nad očmi, na bradi in zadnji strani prednjih tac (karpalni brki) jim pomagajo pri ocenjevanju globine prostora in razdalje do plena. Občutljivi so tako za predmete kot zračne tokove.

V eni od raziskav je imela ena od 10 hišnih mačk vedenjske težave, ko so bile začasno ločene od svojih lastnikov. Najpogosteje je šlo za destruktivno vedenje (pri 20 od 30 mačk), včasih pa tudi za prekomerno vokalizacijo (19), uriniranje na neprimernih mestih (18), agresivnost (11), vznemirjenost in anksioznost (11) ali neustrezno iztrebljanje (sedem).

1 od 10 mačk ima težave ob ločitvi od lastnika.

Mačke imajo svoje lastnike resnično rade in niso z njimi samo zaradi hrane. Kemična analiza 5300 let starih kosti iz Kitajske je pokazala, da so bile lovci na glodavce, ki so živeli v skladiščih žita. V bistvu smo jim dali zavetje, one pa so poskrbele za škodljivce. Septembra 2019 so znanstveniki objavili študijo, ki opaža, da mačke v odnosu do skrbnikov kažejo lastnosti varne navezanosti, kot jo opazimo pri psih. To pomeni, da prisotnost človeškega skrbnika spodbuja umirjeno vedenje in občutek varnosti.

Vnaprej vedo, kdaj prihaja nevihta. FOTO: Getty Images

Mačke napovedo prihajajočo nevihto bolje od meteorologov. Občutljivejše so za zvoke, vonjave in spremembe atmosferskega tlaka, njihova izostrena čutila pa jim omogočijo, da zaznajo, da se bliža nevihta, veliko preden to ugotovite vi. Podobno lahko zavohajo prihajajoči dež ali značilen vonj ozona, ki ga pogosto ustvari strela in ima oster kovinski vonj.