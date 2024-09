Ljudje umirajo, ker izginjajo mrhovinarji

Pred časom so bili jastrebi gospodarji neba nad Indijsko podcelino. Iz zraka so nadzorovali dogajanje in iskali trupla umrlih krav, ki so v Indiji svete živali in se jih ne sme ubijati. Za čiščenje goveje mrhovine, potem ko so krave umrle zaradi starosti ali bolezni, pa so poskrbeli pridni jastrebi. Bilo jih je toliko, da so se nad njimi celo pritoževali piloti letal, saj jih je rado posrkalo v motorje. Še pred tridesetimi leti jih je bilo po ocenah poznavalcev več kot 500 milijonov.

Raziskovalci poskušajo rešiti, kar se rešiti sploh še da. FOTO: Amir Cohen/Reuters

Pred dvema desetletjema pa je število teh mrhovinarjev začelo postopno upadati in danes so že ogrožena vrsta. Strokovnjaki sprva niso vedeli, zakaj jastrebi tako množično poginjajo, potem pa so le našli »krivca«. To je bilo zdravilo diklofenak, ki so ga dajali obolelim kravam za blaženje bolečin. Diklofenak je poceni nesteroidno protivnetno zdravilo, ki je ostalo v truplih poginulih krav. A če je diklofenak pomagal kravam, je pri jastrebih povzročil odpoved ledvic in ptice so začele umirati. Čeprav so leta 2006 v Indiji prepovedali uporabo diklofenaka v veterinarske namene in se je stopnja smrtnosti jastrebov sicer malce zmanjšala, se je kljub temu njihova populacija po najnovejših podatkih osrednje indijske ornitološke agencije v njihovem poročilu State of India's Birds v nekaterih predelih Indije zmanjšala za od 91 do celo 98 odstotkov.

2006. so v Indiji prepovedali uporabo diklofenaka.

Bakterije

Jastrebi so dobri čistilci trohnečih živalskih trupel. FOTO: Amir Cohen/Reuters

Vendar to ni vse. Ker je v naravi vse povezano, se je zaradi močno zmanjšanega števila jastrebov povečalo število smrtonosnih bakterij in infekcij, ki nastanejo pri trohnenju govejega trupla. Ker ni več velikih mrhovinarskih ptic, ki bi poskrbele za razpadajoče kadavre, je v zadnjih petih letih zaradi širjenja bakterij in infekcij umrlo vsaj pol milijona ljudi. Vsaj tako trdijo raziskovalci, ki so rezultate svoje študije pred kratkim objavili v reviji American Economic Association.

Indijski jastreb je tik pred izumrtjem. FOTO: natureinfocus.com

Na jastrebe je treba gledati kot na naravno sanitarno službo, ker igrajo zelo pomembno vlogo pri odstranjevanju mrtvih živali, ki so idealno gnezdišče za bakterije in druge patogene iz okolja. Brez njih se bolezni lahko nemoteno širijo po okolici, je za BBC izjavil Eyal Frank, soavtor raziskave in profesor na chicaški univerzi. Zato je zelo pomembno, še dejal Eyal Frank, da razumemo vlogo, ki jo imajo jastrebi v naravi, in zakaj jih moramo varovati. Jastrebi niso samo simpatične in okorne ptice, so pomemben del ekosistema, v katerem opravljajo zelo pomembno delo, ki ima tudi neposredni učinek na naše življenje.

Na jastrebe je treba gledati kot na naravno sanitarno službo.

Profesor Frank in soavtor raziskave Anant Sudarshan, profesor na britanski univerzi v Warwicku, sta primerjala stopnjo smrtnosti ljudi v predelih, kjer je bilo tradicionalno veliko jastrebov, in v predelih, kjer jih je bilo vedno manj, in sicer pred začetkom opaznega zniževanja števila jastrebov in pozneje. Hkrati sta analizirala prisotnost bakterij in drugih patogenov v vodovodnem sistemu​, še posebno stekline. Ugotovila sta, da se je stopnja smrtnosti med ljudmi povečala za več kot 4 odstotke v tistih predelih, kjer je nekoč mrgolelo jastrebov, in to takoj po tistem, ko so za zdravljenje obolelih krav začeli uporabljati zdravila proti vnetju, še posebno diklofenak.

100.000 ljudi na leto je umrlo zaradi bakterij in drugih patogenov iz razpadajočih kravjih trupel.

Raziskovalca domnevata, da je med letoma 2000 in 2005 zaradi zmanjšanja števila jastrebov na leto umrlo približno 100.000 ljudi več od letnega povprečja, ker so se razširile bolezni, ki jih povzročajo bakterije, ki bi sicer končale v želodcih jastrebov. Poleg tega sta ugotovila, da se je zaradi zmanjšanja števila jastrebov povečalo število potepuških psov, ki so bili okuženi s steklino. Kar je spet prispevalo k višji stopnji umrljivosti. Čeprav se je v tem času povečalo cepljenje proti steklini, pa psi, v nasprotju z jastrebi, niso sposobni očistiti trohnečih ostankov mrtvih goved, temveč bakterije in patogene zlahka zanesejo v vire pitne vode.

Veselje za pse Po štetju iz leta 2019 živi v Indiji več kot 500 milijonov krav, največ na svetu. Kmetje so se vedno zanašali na jastrebe, da bodo poskrbeli za umrle živali, zdaj težko računajo nanje. Ker jih enostavno ni več. Zato pa imajo večje veselje potepuški psi.

Poučen primer

Čakajoč na mrhovino FOTO: getty images

Nevarnost izumrtja jastrebov v Indiji je zelo močan in poučen primer nepredstavljivih stroškov, ki jih lahko ima človeštvo zaradi izumiranja posameznih živalskih vrst. In kar je še bolj skrb vzbujajoče, je izjavil profesor Sudarshan, je proces, ki ga je zelo težko obrniti nazaj. Čeprav je v tem primeru kriva kemija v veterinarskih zdravilih, tudi druge človeške dejavnosti, krčenje živalskega habitata, trgovanje z divjimi živalmi in zdaj še klimatske spremembe, še kako vplivajo na živali in posledično seveda tudi na nas.

98 % manj jastrebov je v nekaterih predelih Indije.

Indijski jastreb je ena od najhitreje izumirajočih živalskih vrst. Od leta 2000 pa do danes je njihovo število padlo za od 91 do 98 odstotkov. Tudi drugod po svetu beležijo manjše število jastrebov, denimo v Egiptu, in tudi število jastrebov selivcev upada, a ne tako katastrofalno kakor v Indiji. To je po mnenju poznavalcev najhitrejši zabeleženi padec števila ptic v zgodovini, takoj za iztrebitvijo golobov selivcev v ZDA. Preostali jastrebi v Indiji so večinoma na zaščitenih območjih, v narodnih parkih in zavetiščih za divje živali in njihova prehrana zdaj sloni bolj ali manj na truplih divjih živali.