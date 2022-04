Lovke Danice Lovenjak: Ljubljanska kraljica očal

Na Puharjevi v centru Ljubljane obiščem Optiko Zajec, kjer me prijazno sprejme simpatična lastnica Maja Lengersdorf​. »Resda sem direktorica podjetja in imam za poslovnega partnerja svojega sodelavca Matjaža Zagorca, a moje poslanstvo je optometrija, torej očesni pregledi in vse, kar spada zraven. Živim za to svoje poslanstvo in neizmerno uživam v tem.«

Franc P. Zajec je leta 1902 v Ljubljani odprl prvi optični zavod in naslednica družinske obrti mi med ogledom optike zaupa svoje spomine. »Bila sem sprogramirana za ta poklic in prevzem dolge družinske tradicije, a me je v najstniškem obdobju kljubovalno zaneslo in sem se odločila, da bom industrijska oblikovalka. Vpisala sem se na srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo in jo uspešno končala. Pozneje sem uvidela, da to morda le ni bila prava odločitev, in nadaljevala v optičnih vodah.«

Zajčevi so stara in znana ljubljanska družina, Optika Zajec je preživela kar tri države in tri vojne. »Najbolj zanimivo je listati po starih dokumentih, kot so prospekti, ceniki, fotografije, diplome, pogodbe ... Takrat je bil jezik izražanja popolnoma drugačen.« Kmalu bomo lahko Optiko Zajec videli tudi v največjem slovenskem muzeju. »Pred časom so nas poklicali iz Tehniškega muzeja Bistra in prosili, naj jim pomagamo sestaviti našo starinsko ambulanto. Projekt je še v pripravi.«

»Dihali, delali, razmišljali smo z optiko,« pove Maja Lengersdorf, ustanoviteljeva pravnukinja. Fotografiji: Igor Modic

V 120 letih se je pri njih zvrstilo veliko znanih Slovencev, med njimi je bil celo legendarni arhitekt Jože Plečnik, zato jo povprašam, kakšna očala je nosil. »Raziskave so pokazale, da je bil Plečnik kratkoviden. Dioptrija mu je nihala od −1,75 do −9,75 na obe očesi. Plečnik je slabo videl na daleč, za risanje in delo na blizu pa je dobro videl tudi brez očal. V času bivanja na Dunaju si je tam kupoval očala, pozneje pa v naši optiki v Ljubljani. Najznačilnejša očala, ki jih je uporabljal, so bila ščipalnik. Tovrsten pripomoček za vid si pripneš na nos in je brez ročajev. V muzejski zbirki Muzeja in galerij mesta Ljubljane danes hranijo kar 21 različnih optičnih pomagal in večino jih lahko danes vidite na razstavi v Plečnikovi hiši.«

Od leta 1902 do danes delujejo neprekinjeno, menjavale so se samo lokacije. »Danes je optična obrt nekaj popolnoma drugega, kot je bila nekoč. Optiko lahko odpre vsak brez ustrezne izobrazbe in znanja. In to je glavna težava. Cilj je na hitro zaslužiti. Sicer ne vem, od kod jim ta ideja v vsej poplavi optik v Sloveniji. A mi nikoli nismo tako delovali. Vsak od nas je imel ustrezno izobrazbo, znanje in izkušnje. Naša optika nam je bila življenje, kot voda in zrak. Izhajajoč iz tega smo imeli oziroma imamo tudi danes drugačen odnos do naših strank.« Se bo nadaljeval njihov bogati rod optikov Zajec? »Kako bo z nadaljevanjem družinske obrti, je še pod vprašajem. Hčerka je zelo uspešna pravnica in tako kot jaz živim za svoj poklic, ona za svojega. A mislim, da nikoli ne smeš obupati. Vedno se najdejo poti in načini, kako nekaj speljati, če ti je to res v interesu.«

Od rojstva v optiki

Maja, ki se ponaša s sodobno opremljeno okulistično ambulanto, se je že zelo zgodaj srečala s svetom optike. »Starši so me vodili v optiko od mladih nog, že kot dojenčka. Mislim, da zato, ker me niso imeli kam dati. No, malo za šalo, malo zares,« se nasmeji. Še kako dobro se spominja svojih prvih očal. »Mama me je prvič pregledala pri 15 letih in izmerila nekaj dioptrije. Izbrala sem si turkizna očala mačje oblike. Če se zdaj spomnim tiste barve ... Raje ne,« opiše v smehu.

Izvem, da so se skozi zgodovino najbolj spremenili materiali očal. »Od roževine, jekla, pozlačenih in posrebrenih kovinskih materialov. Zdaj prevadujejo acetat, propionat, vlečeno jeklo, kirurško jeklo, titan ...« S ponudbo dioptrijskih ali korekcijskih očal in kontaktnih leč ostaja Optika Zajec med vodilnimi ponudniki v Sloveniji, in ko se zazreva med raznovrstno ponudbo, mi pove: »Pri izbiri korekcijskih očal, če govorimo o okvirju, moramo biti pozorni na material, da lepo sedijo na nosnem korenu in da se prilegajo obliki obraza.« Pri sončnih očalih, ki so spomladi zelo aktualna za nakup, pa prevlada moda. »Predvsem oblike in barve sončnih očal narekujejo modne ikone, zdaj tudi influencerji na instagramu, igralci in pevci, blogerji.« Kot modno navdušenko me zanima, kakšna očala so letos najbolj modna. »Letos je kar pestra izbira očal glede na obliko, od oversize, cat eye, okroglih, poleg očal iz umetnih mas prihajajo spet kovinski materiali. Barve nimajo meja, šekasti vzorci pa so letos v ospredju.«

Škodljivi ponaredki

V pogovoru mi Maja razkrije, zakaj je pomembno, da si ne kupujemo očal na tržnici ali v trgovinah, ki niso specializirane. »Bodite pozorni, da so očala kakovostna in da imajo poleg UV-zaščite tudi optična stekla, kar je napomembnejše. Poceni sončna očala, kupljena za nekaj evrov v trafikah, bencinskih črpalkah, modnih trgovinah, tega zagotovo nimajo! Mnogokrat se za stekla takšnih očal uporabi cenena folija, ki zaradi napačnega loma svetlobe na mrežnici povzroči popačenja in s tem težave z vidom, bolečine v očeh, glavobol in neoster vid. Vprašljiva je tudi trajnost UV-zaščite, ki se lahko po določenem času zmanjša, in stekla prepuščajo škodljivo UV-svetlobo.« V svetu digitalizacije so pomembna tudi zaščitna očala in bi jih zdaj že skoraj vsak potreboval. »Naše oči so prilagojene sončni svetlobi in prav tako modri svetlobi, niso pa ustvarjene za dolgotrajno izpostavljenost umetni modri svetlobi, ki jo v prevelikih količinah dobimo od računalnikov, tablic, telefonov ... Prekomeren dotok modre svetlobe povzroči naprezanje oči in poveča tveganje za degeneracijo makule, ki je vodilni vzrok slepote v sodobnih državah. Zato so v optični industriji začeli izdelovati stekla s tako imenovanim blue blockerjem, ki blokira modro svetlobo ravno v pravi količini.«

Ob kavi, ki nama jo postreže sodelavec Matjaž, želim izvedeti, koliko očal ima ona doma. Sprva se ob mojem vprašanju nasmeji, potem pa mi le odvrne: »Ne vem. Do pred približno 10 leti jih nisem imela veliko. Potem je bilo pa tega dovolj in danes jih imam gotovo kakšnih 50!« In kaj bo strokovnjakinja za očala izbrala to sezono? »Vsako leto si izberem kakšna odbita. To sem jaz, ne morem, da ne bi,« odgovori z nasmehom.