Letos spet najslabša sezona za gobarje

Raste kot gobe po dežju, pravi star slovenski pregovor. Res je, da so gobe praviloma dobro rasle po dežju. A razmere se spreminjajo, tudi zaradi podnebnih sprememb, ki močno vplivajo na rast rastlin in gob. Predsednik Mikološke zveze Slovenije Amadeo Dolenc iz Podsrede nam je povedal, da so pred kratkim izvedli anketo na vzorcu 5000 gobarjev. Predsednik Mikološke zveze Slovenije Amadeo Dolenc meni, da je gobarjenje najlepši hobi in najboljša rekreacija: »Za pest gobic prehodiš nekaj kilometrov in se vsaj stokrat pripogneš do tal.« Foto: osebni arhiv »Rezultati so pokazali, da...