Lendavski otroci so izbirali najlepše kužke: poglejte, kdo je zmagal

Kinološko društvo Lendava je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Gaberje in Veterinarsko postajo Lendava pripravilo zanimivo revijo psov, ki je potekala na ploščadi pred lendavskim hotelom Cubis. Vrhunec zanimivega druženja ljubiteljev štirinožnih prijateljev je bil izbor najlepšega psa Lendave; lepotce so izbirali v dveh kategorijah, in sicer najlepšega mladega (od 4 do 15 mesecev) in najlepšega zrelega psa (starejši od 16 mesecev). K sodelovanju so prek spleta povabili vse lastnike rodovniških in nerodovniških psov s stalnim prebivališčem v občini Lendava.

Psi so žirijo navdušili. FOTO: Tomaž Galič

Na reviji so omejili število prijavljenih psov v obeh skupinah na 20 udeležencev, žirija pa so, zanimivo, sestavljali samo otroci, stari od 8 do 14 let. Njihova odločitev je bila dokončna, brez možnosti pritožbe. Kot najlepšega mladega psa je žirija med šestimi tekmovalci izbrala kužka z imenom Doni lastnika Karla Biroja. Med 14 zrelimi psi pa je komisija kot najlepšega imenovala psa z imenom Honey lastnice Polona Köveš, sledila sta Blue Sky (lastnik Erik Žoldoš) in Pika (lastnik Dušan Zver) na drugem in tretjem mestu. Vsi udeleženci so prejeli rozete in darila. Zmagovalca mladih psov (prvo in drugo mesto) in zmagovalca zrelih psov (prvo in drugo mesto) sta prejela tudi pokal in darilo v višini 50 evrov za zmagovalca in 30 evrov za drugouvrščenega.

Najboljši človekov prijatelj. FOTO: Tomaž Galič

Po končani reviji so si vsi prisotni lahko ogledali še nastop šolanih psov. Dogodka so se udeležili tudi vodniki službenih psov s svojimi štirinožnimi sodelavci s PU Murska Sobota. Kinološko društvo Lendava je v sodelovanju z Veterinarsko postajo Lendava pripravilo tudi pohod s psi po Lendavskih goricah.