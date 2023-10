Se spomnite oddaje Poglej in zadeni? Legendarni Stojan Auer se vrača na veliki oder

Poglej in zadeni je bila slovenska razvedrilna televizijska oddaja, ki se je na drugem kanalu nacionalne televizije predvajala med letoma 1991 in 1996, vodil pa jo je takrat izjemno priljubljeni Stojan Auer. Najprej so jo snemali v Studiu Maribor, nato v mariborski kazinski dvorani, kasneje po dvoranah po Sloveniji, v njej pa so nastopili tudi glasbeniki svetovnega formata, kot so DJ Bobo, Caught in the Act in The Kelly Family.

Nastopili so člani izjemno priljubljene skupine Kelly Family. FOTO: osebni arhiv S. A.

Priljubljena razvedrilna oddaja je bila na sporedu ob petkih zvečer, pred male zaslone je prikovala staro in mlado, razloga pa sta bila predvsem dva – bogate nagrade in zvezdniki svetovnega kova.

Pridejo vsi, ki so bili v tistih časih priljubljeni, z nami bodo vsaj dve uri ali pa še več.

"Fajn" večer na Lentu

Stojan Auer je napovedal vrnitev oddaje Poglej in zadeni. FOTO: Mediaspeed

Malce manj kot trideset let po koncu pa je voditelj Stojan Auer oznanil, da se vrača na oder, pravzaprav bo v Festivalni dvorani Lent 24. novembra obudil priljubljeno oddajo oz. združil glasbo ter izvajalce, ki so sodelovali v njej. »To bo fajn večer,« napoveduje Auer, ki obljublja prijetno dogajanje. »Povabil bom tiste, ki so soustvarjali oddajo, pa tudi prijatelje oziroma tiste, ki nas pozivajo, naj nekaj naredimo. Povabil bom več pevcev, ki so bili takrat popularni. Tako domačih kot tujih. Povabil bom tudi ljudi, ki so takrat sodelovali, od organizatorja do režiserja, torej najbolj tesne sodelavce. Vsi so zelo veseli, da se po toliko letih znova srečamo,« pravi Auer in doda, da ga veseli, da so se njegovemu povabilu odzvali vsi, ki jih je prosil za sodelovanje.

Stojan Auer je v svoji oddaji gostil tudi skupino Gypsy Kings. FOTO: osebni arhiv S. A.

Samantha Fox je v živo zapela skladbo Touch Me. FOTO: osebni arhiv S. A.

»Vsak dan razkrijem kakšno malenkost na facebooku, to je edini komunikacijski kanal, ki ga imam. Lahko pa povem, da bo to šov oddaja, ki je zamišljena kot enkratni dogodek v dvorani. Pridejo vsi, ki so bili v tistih časih priljubljeni, z nami pa bodo vsaj dve uri ali pa še več. Zanimivo bo videti tudi mene v kakšnem barvitem jopiču,« pravi Auer. Dogodek bodo posneli, o tem, ali ga bodo predvajali tudi na televizijskih zaslonih, pa še nič ni dorečeno. »Tega ne delamo zato, da bi nas kdo prepoznal ali da bi se predvajali na televiziji. Vsekakor bo zanimivo,« se velikega projekta, pri katerem sodeluje lepo število ljudi, veseli Auer, ki je že potrdil prihod hrvaške pevke Vanne, Magic Affair, Seada Memića - Vajte, Davorja Radolfija & Ritmo Loco, v prihodnjih dneh pa bo najavil še katerega zvezdniškega gosta oziroma gostjo.