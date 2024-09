Le lačen srečaš Jezusa – kenijski pridigar je svoje sledilce spodbujal k stradanju

Kmalu bo minilo poldrugo leto, odkar je policija v bližini kenijskega obmorskega turističnega mesta Malindi odkrila prva trupla pripadnikov evangelističnega cerkvenega kulta, ki ga je njihov ustanovitelj pastor Paul Mackenzie poimenoval kar Good News International Church (mednarodna cerkev dobrih novic). Uslužbenci tamkajšnjih pogrebnih podjetij še vedno odkrivajo nova in nova trupla. Doslej so jih izkopali 436, in kot vse kaže, se še ne bodo ustavili.

436 trupel članov sekte so odkrili do zdaj.

Kot je pred dnevi za ameriško tiskovno agencijo Associated Press (AP) izjavil eden od uslužbencev pogrebnega podjetja v Malindi Shukran Karisa Mangi, že leto in pol v službo hodi pijan, saj lahko samo tako prenese pogled na trupla, ki jih vsakodnevno gleda okoli vasice Shakahola v gozdu blizu Malinde, kjer je imel kult sedež. Kot je povedal, mu ni pomagalo niti še več alkohola, ko je pred tedni izkopal močno zveriženo truplo svojega dobrega prijatelja, glava je bila obrnjena v eno stran, trup pa v nasprotno. To ga je še posebno prizadelo, čeprav je Mangi pri svojem delu naletel tudi na trupla majhnih otrok; spomladi letos so bili prisiljeni za nekaj mesecev prekiniti izkopavanje, saj v lokalni mrtvašnici ni bilo več prostora. »Umrli so v zelo krutih razmerah,« je dejal Mangi in še, da zaradi tega pogosto ne more spati.

Vpliv na oblast

Ko so spomladi lani odkrili množična grobišča pripadnikov kulta, so Mackenzieja takoj zaprli in ga obtožili umora najmanj 191 otrok, številnih naklepnih in nenaklepnih umorov in drugih kriminalnih dejanj. Če ga bodo na sojenju, po predvidevanjih kenijskih novinarjev naj bi se začelo konec tega leta ali v začetku prihodnjega, spoznali za krivega, ga najverjetneje čaka dosmrtni zapor. A kot so nekateri poznavalci dogajanja povedali za medije, ima Mackenzie tudi zdaj, ko je že več kot leto dni za rešetkami, kjer čaka na sojenje, še vedno zelo velik vpliv. Prav nič naj se ne bi pokesal, ker je v smrt poslal toliko sledilcev, poznavalci pravijo, da naj bi jih bilo več kot 500. Po ošabnem in samozavestnem vedenju se Mackenzie ne razlikuje prav veliko od drugih pastorjev številnih krščanskih ločin v Keniji, ki se ne menijo za oblast in zakone ter jih tudi zavestno kršijo, češ, mi smo poklicani od boga in nam posvetna oblast ne sme nagajati in nas omejevati. Pri tem pa marsikdaj za dosego svojih ciljev škodujejo sledilcem, ki od njih pričakujejo ozdravitev ali druge čudeže.

191 otrok naj bi ubil pridigar Mackenzie.

»Če si trezen in hočeš slišati božjo besedo, potem ni dobro, da greš v njihove cerkve,« je novinarjem AP povedal Thomas Kakala, samooklicani škof ene od krščanskih ločin, ki združuje manjše krščanske skupnosti v Malindi in okolici; o nekdanjem konkurentu nima prav veliko lepih besed. Mackenzie se ni hotel pridružiti lokalnemu združenju pastorjev, v svojih pridigah se je bolj redko nanašal na Biblijo, je pa imel precejšen vpliv na oblast, saj so kar šest policijskih detektivov suspendirali, ker so preveč intenzivno brskali po Mackenziejevih nečednih in nič kaj posvečenih poslih. Na svojem televizijskem kanalu je pogosto kritiziral druge pastorje in voditelje drugih verskih ločin ter izkrivljal njihove besede, zato so se ti pogosto počutili ogrožene.

Paul Mackenzie je bil včasih ulični prodajalec in taksist v Malindi, v drugi polovici prejšnjega stoletja pa je, univerzitetno izobražen, začel iskati bolj donosne posle. Postal je asistent enega od tamkajšnjih evangeličanskih pridigarjev, leta 2003 pa je odprl svojo cerkev. Kmalu je karizmatični pridigar med obredi izganjal hudiča iz ljudi, jih čudežno zdravil, poleg tega naj bi posameznikom pomagal pri premagovanju finančnih težav. Kmalu so se med člani njegove kongregacije znašli mnogi učitelji in policisti. V Malindi so v njegovo cerkev začeli prihajati iz vse Kenije in kmalu je postal znan po vsej državi.

Hudičeve številke

Prvič je prišel navzkriž z oblastmi leta 2019, ko je javno pridigal proti uvedbi osebnih identifikacijskih številk za vse državljane Kenije, češ da so te številke hudičevo delo. Takrat se je tudi začelo kritično pisati o njegovem početju, zlasti nasprotovanju formalnemu izobraževanju otrok in cepljenju proti nalezljivim boleznim. Ker so kritike v Malindi postajale čedalje glasnejše, se je 2019. odločil zapreti svojo cerkev v mestu in 70 kilometrov stran najel več kot osem hektarjev nenaseljenega gozda. Pripadniki cerkve so v Shakaholi, kot se je imenoval kraj, od pridigarja najemali majhne zaplate zemlje, na katerih so si morali zgraditi bivališča.

8 hektarjev veliko zemljišče je najel za svoje sledilce.

Mackenzie je bil čedalje bolj tiranski do svojih sledilcev, prepovedal jim je kakršne koli stike z drugimi ljudmi. Njegova najbolj nečloveška in nič kaj biblična zahteva pa je bila tista, ki je pripadnikom zapovedovala gladovanje. Kajti, kot je pridigal Mackenzie, smrt, ki nastopi zaradi lakote, je edini način, da spoznaš Jezusa in se mu približaš. Njegovi telesni stražarji so skrbeli, da so redno pokopavali vse tiste, ki so zaradi lakote »srečali Jezusa«.

Kot so pokazale prve obdukcije trupel, ki so jih izkopali na območju Shakahole, so skoraj vsi pripadniki verske ločine umrli zaradi podhranjenosti, vključno z otroki. Ko so lani spomladi policisti prišli v Shakaholo in aretirali Mackenzieja, so v njegovi hiši, ki so ji rekli ikulu ali državna hiša, našli kruh, mleko in druga živila. Medtem ko se je pridigar normalno prehranjeval, je svoje sledilce spodbujal k stradanju.