Kubanski jekleni mož se tolče z macolo

Na z drevesi obdanem bulvarju v središču Havane so mimoidoči lahko priče precej nenavadnemu prizoru: možakar, ki se tolče z macolo po dlaneh, komolcih in rokah, ljudje pa ga začudeno opazujejo in snemajo bizarni spektakel s pametnimi telefoni. A tisto, kar najbolj preseneti množico, ni samomlatenje z macolo, ampak dejstvo, da možakarju po vseh teh udarcih ni videti hudega.

Prekinil boksarsko kariero

Kubanskemu jeklenemu možu je ime Lino Tomasen in nekoč je želel postati naslednji Mike Tyson. Že med treniranjem za profesionalnega boksarja je začel trenirati tudi z macolo, pri čemer si je po lastnih besedah zadal na milijone udarcev. Ko si je utrdil telo, se je s karibskega otoka preselil v Mehiko in začel tekmovati v boksu.

Kokosov oreh razbije z golimi pestmi.

»Z knockoutom sem zmagal v 27 borbah, a sem se bil prisiljen upokojiti, ker sem v zadnjem dvoboju nasprotniku zlomil lobanjsko dno, tako da je umrl na kraju samem,« je Reutersovi ekipi v Havani zaupal zdaj 32-letni Tomasen. »Njegovi družini sem podaril ves denar, ki sem ga zaslužil z boksom,« je povedal in dodal, da je šlo za več kot 100.000 dolarjev, kar je za Kubance velikanska vsota.

Kariero je obesil na klin, ko je nasprotniku zlomil lobanjsko dno.

Zdaj ima ulični šov

Lino zdaj nastopa na ulicah in plažah Havane.

»Zaobljubil sem se, da nikoli več ne bom boksal.« Tomasen se je tako poslovil od športne slave in denarja, zdaj pa se preživlja s predstavami na ulicah Havane in bližnjih plažah, kjer pobira prostovoljne prispevke gledalcev. Med nedavno jutranjo predstavo je mišičnjak z napol pokajeno cigaro med zobmi navdušil množico, ko je z odraslim moškim na hrbtu delal sklece – na sklenjenih pesteh. Nato je z golimi pestmi razbil kokosov oreh in se mlatil s težko macolo, pri čemer se je natančno lotil vsakega sklepa v roki, medtem ko so gledalci komaj gledali njegovo početje. »Vse to je popolnoma resnično, nič ni zlagano,« je dejal Edward Carbonell, ki je s spoštovanjem spremljal Tomasenov ulični nastop. »Delal je sklece z menoj na hrbtu,« se kar ni mogel načuditi njegovi moči.

Lino Tomasen pred nastopom

Lino Tomas pravi, da je zadovoljen s tem, da lahko služi kot navdih tistim, ki se trudijo premagovati ovire v življenju, in ne obžaluje odločitve, da je obrnil hrbet potencialno dobičkonosni boksarski karieri. »Ponujali so mi na tisoče, milijone dolarjev, da bi se vrnil v boks, ker poznajo moj potencial, a vedno sem rekel ne. Želim, da se me spominjajo kot človeka, ki je premikal meje mogočega,« je sklenil Tomasen.