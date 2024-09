Krepimo telo v naravi

Jesen je čudovit čas, narava ponuja možnosti za vso družino, da krepi mišice in si nabira zalogo zdravja za hladnejše dni.

Seveda je treba predvsem paziti na varnost, se dobro ogreti in ne pretiravati, v bližini moramo imeti stekleničko vode.

Starejši delamo več in dlje. Če vadimo skupaj z otroki, pazimo, da jih ne preobremenimo – najstnikom prilagodimo obremenitve in zahtevnost, za manjše in mlajše je dovolj, če vadijo brez bremena.

Tečemo in plezamo

Tek navkreber je odlična vaja, tako krepimo mišice nog, izboljšujemo vzdržljivost in srčno-žilni sistem. Sprint na travi je odlična vaja za hitrost, vzdržljivost in moč nog. Tek po pesku je odličen za krepitev nog in izboljšanje vzdržljivosti.

Pri počepih z bremenom poiščemo težji kamen in ga držimo pred prsmi. S tem krepimo stegna, zadnjico in hrbtne mišice. Počepi na eni nogi krepijo stegna, zadnjico in izboljšujejo ravnotežje.

Sklece delamo na ravni površini, na tleh ali klopci. Če potrebujemo večji izziv, postavimo noge na dvignjeno površino.

Plezanje po drevesu je zabaven način za krepitev celotnega telesa, zlasti hrbtnih mišic, ramen in jedra. Plezanje po vrvi ali naravnih oblikah vrvi je super vaja za zgornji del telesa. Plezanje po strmini, ko se spustimo na vse štiri, krepi jedro, noge in roke. Plezanje po skalah izboljšuje moč zgornjega dela telesa in koordinacijo, medtem ko hoja po neenakomernem terenu izboljšuje ravnotežje in krepi mišice nog ter gležnje.

Namesto uteži kamen

Deska (plank) na travi ali ob potoku je odlična vaja za krepitev jedra in ramen. Dvigovanje hloda krepi ramena, roke in hrbtne mišice. Dvigovanje kamnov s tal je odlična vaja za roke, ramena in hrbet. Kamne lahko tudi mečemo, seveda varno, če ni nikogar v bližini, mečemo lahko tudi veje, kar izboljšuje moč zgornjega dela telesa in koordinacijo.

Skoki čez hlod izboljšujejo ravnotežje in krepijo mišice nog. FOTO: Getty Images

Skoki čez hlod izboljšujejo eksplozivnost, ravnotežje in krepijo mišice nog. Skoki v višino, pri katerih poskušamo doseči najvišje veje, krepijo meča, stegna in jedro. Skoki z ene noge na drugo izboljšujejo stabilnost, koordinacijo in moč nog. Skoki na klop ali dvignjeno površino so odlični za krepitev nog in izboljšanje eksplozivnosti. Skoki s klopce izboljšujejo stabilnost ter eksplozivnost.

Izpadni koraki na travi ali denimo kar na gozdnih poteh so odlični za noge, za dodatno težo poskrbi večji oziroma težji kamen v rokah. Hoja v izpadnem koraku po travi je odličen način za krepitev nog in jedra.

Zavesljaji z rokami, pri čemer si predstavljamo, da veslamo, je odlična vaja za ramena, roke in jedro. Slednje krepimo tudi z dvigovanjem nog, medtem ko ležimo na klopci.

Premagovanje naravnih ovir, kot so skoki čez potočke ali plezanje po skalah, izziva moč in spretnost. Pohod po zahtevni poti, ki vključuje vzpone in spuste, krepi celotno telo in vzdržljivost.