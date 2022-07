Ni samo prvo pero slovenske popevke, Elza Budau je ena sama pesem. In to zelo posebna pesem! Pogovor z njo je prava poezija. Tako kot nas je vse generacije začarala s svojimi besedili in tudi njena osebnost je očarljiva in zelo posebna. Le s 16 leti je kot dijakinja drugega letnika realke pod psevdonimom Štefka Dolenc v šestnajstih dneh in nočeh v kadi, saj je le tam imela mir, napisala erotični ljubezenski roman Diagram neke ljubezni. Za tiste čase pohujšljivo branje je skrivala pred mamo, a ga je ta našla in vanjo vrgla njen mali pisalni stroj – ter zgrešila. Nekaj let kasneje je ob ...