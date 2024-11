Kralj peska Rafael Nadal se je poslovil od poklicnega tenisa

»Moram se zahvaliti mnogim ljudem. Začel bom s tistimi, ki so danes tukaj. Hvala vsem vam, javnosti. Minilo je 20 let, bilo je dobro in slabo. Hvala Španiji in svetu,« je v torek zvečer s cmokom v grlu priobčil sveži upokojenec, legenda z velikim L, 38-letni zdaj že nekdanji teniški as Rafael Nadal.

Oktobra je napovedal, da se bo upokojil. Besedo je držal. Hvaležen je, ker je lahko to storil v svetem dresu Španije v četrtfinalu Davisovega pokala. »19. november je že del športne zgodovine. Rafa Nadal je odigral zadnji dvoboj v svoji sijajni in neponovljivi poklicni karieri. Dan R, dan upokojitve Rafe Nadala, se je začel s solzami ganjenosti in končal z nekaj solzami žalosti, ker se je legenda poslovila. Málaga je spustila zastor nad Rafovo kariero. Igral je na igrišču, kot je hotel, s porazom, ki si ga ni želel, v prvi točki dvoboja proti Nizozemski, ki so ga Nizozemci na koncu dobili,« so zapisali pri španskem športnem časopisu Marca, kjer so legendi ob slovesu posvetili naslovnico: Rafa, hvala.

Odšel je veliki Rafael. FOTO: Reuters

Dvaindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je izgubil uvodni dvoboj četrtfinala proti Nizozemski, s 6:4 in 6:4 ga je premagal Botic van de Zandschulp, na koncu so Nizozemci slavili z 2:1 in izločili Špance. »Jasno je, da ni šlo tako, kot smo si želeli. Dal sem, kar sem imel. Rad bi se vam zahvalil, ker ste mi omogočili priložnost, da teh zadnjih nekaj dni preživim v ekipi. Igrati za Španijo je bilo privilegij in čast, skupaj smo dosegli zelo lepe stvari. Hvala vsem,« je dejal Nadal, ki ga je telo opozarjalo, da je morda vendar napočil trenutek za dokončno slovo.

Stric Toni Prvi Nadalov trener je bil stric Toni, ki ga je treniral med letoma 1990 in 2017. Za tem je deloval pod taktirko dvojca Carlos Moya in Francisco Roig (z njim je sodeloval od leta 2005), od leta 2022 je bil del trenerskega štaba tudi Marc Lopez.

Telo noče več igrati

»Resnica je, da nikoli ne želiš priti do te točke. Nisem utrujen od igranja tenisa, a moje telo noče več igrati, in to moraš sprejeti. Počutim se super privilegiranega, saj je tisto, kar sem vedno rad igral, postalo moj poklic. Moja družina, moja ekipa, moji prijatelji, vse to imam,« je nadaljeval in posebej omenil pomen družine, ki mu je vedno stala ob strani. Nadalova družina, žena Mery Perello (skupaj sta od leta 2005, poročila sta se 2019.), sin Rafael mlajši, starši Ana Maria in Sebastian ter sestra Maribel, je bila na tribunah. »Rad bi se zahvalil zvezi, sponzorjem, neizmerno sem hvaležen za zaupanje. Tudi medijem. Čutil sem, da ste me zelo dobro obravnavali. Bili ste del mojega uspeha. Upam, da bom še naprej dober ambasador tenisa,« je dejal na koncu.

Slovo je bilo čustveno. FOTO: Reuters

V dvorani Palacio de Deportes je kar 11.500 gledalcev vstalo in še zadnjič skandiralo »Rafa, Rafa, Rafa«. Poklonili so se mu tudi nekdanji teniški sopotniki, konkurenti. »Rafa, ena objava ni dovolj, da izrazim spoštovanje, ki ga čutim do tebe in tega, kar si naredil za naš šport. Navdihnil si milijone otrok, da so začeli igrati tenis, in mislim, da je to verjetno največji dosežek, ki si ga lahko kdo želi,« mu je dejal 37-letni srbski as Novak Đoković. »Vedno sem upal, da ta dan ne bo nikoli prišel. Hvala za nepozabne spomine in za vse tvoje neverjetne dosežke v športu, ki ga imamo radi,« je dodal 43-letni že upokojeni Švicar Roger Federer. »Kako neverjetno kariero si imel, Rafa. Tvoja predanost, strast in talent so navdihnili milijone po vsem svetu. V čast mi je bilo biti priča tvojemu potovanju in da te lahko imenujem prijatelj,« je sporočil portugalski nogometni as Ronaldo.

Z denarnimi nagradami je na turnirjih zaslužil 127,7 milijona evrov.

Rekorder v Parizu

Nadal se je upokojil kot drugi najuspešnejši moški posamični igralec vseh časov po številu zmag na turnirjih za grand slam, zaostaja le za dolgoletnim tekmecem Đokovićem (24). Nadal, znan kot kralj peska, je rekordnih 14-krat dvignil naslov prvaka na OP Francije med posamezniki, pri čemer je dobil 112 od svojih 116 velikih dvobojev na Rolandu Garrosu. Noben drug igralec na istem turnirju ni osvojil toliko naslovov za grand slam med posamezniki.