Kovidni kokain med pošiljko banan

Črnogorski zaplet

Ladja Charlotte, ki je konec minulega tedna priplula v Bar, je bila pred tem nekaj dni zasidrana tudi v našem Kopru.

Postanek v Kopru

, v čigar osebni izkaznici piše, je črnogorski kralj banan. Pred dnevi so policisti v njegovem skladišču v vasi Mojanovići pri Podgorici med pošiljko banan odkrili skoraj tono in pol kokaina, na črnem trgu vrednega kakšnih sto milijonov evrov. Šlo je za usklajeno akcijo policije in carine, ki sta konec minulega tedna v pristaniškem mestu Bar, v Podgorici in Zeti v veliki raciji zasegli pošiljko mamil in aretirali Krstovića in njegovo hčerkoV skladišču so našli 1400 kilogramov kokaina v zavitkih z napisom – covid. Vendar je kmalu po aretaciji nastal pravi črnogorski zaplet. Preiskovalni sodnik v Podgoricinamreč Krstovića in njegove hčerke ni poslal v pripor, temveč jima je dovolil, da se bosta branila s prostosti. Za medije je izjavil, da ni imel dovolj dokazov, ki bi povezoval oba aretirana s tovorom kokaina.Novinarji so kmalu izbrskali, da je sodnik Ivanović povezan z družino Krstović. Brat Budimirja Krstovića je bil namreč boter sodnikovemu sinu pri krstu, botrstvo pa je v Črni gori zelo tesna povezava. A sodnik se ni dal. Dejal je celo, da je sam vodil policijsko akcijo in usmerjal preiskovalce ter predlagal preiskavo skladišča, kjer so potem odkrili sporni tovor. Pripor naj bi bil skrajni ukrep, ki pa v tem primeru menda kljub veliki količini odkritega mamila ni potreben, saj so Krstoviću in njegovi hčerki odvzeli vse uradne dokumente in jima prepovedali zapustiti Črno goro.Buda Banana se že vrsto let ukvarja z uvozom banan, njegovo podjetje San Francisco pa je že dve leti v stečaju. Povezano je s podjetjem Fruit World iz Nove Pazove v Srbiji, katerega glavna dejavnost je trgovanje s sadjem in zelenjavo. Črnogorski in srbski mediji domnevajo, da prek njega Krstović vodi svoje posle tudi v Srbiji in širše v regiji.Buda Banana je stric, pomembnega člana hudodelske družbe, bolj znane pod imenom škaljarski klan iz Kotorja. Ta se s kavaškim klanom bojuje za prevlado nad trgovino z mamili na Balkanu. Igor Krstović je bil lani januarja težko ranjen v Podgorici, ko so iz vozečega mercedesa vanj izstrelili kakšnih dvajset strelov. To ni bilo prvič, da se je družina Krstović znašla v medijih. Leta 2001 so v Novem Sadu ugrabili Budimirjevega bratain zanj zahtevali 3,5 milijona nemških mark odkupnine.Črnogorska policija je po zasegu doslej največje pošiljke mamil razkrila, da so imeli podatke, da se pristanišču Bar iz Libije z zelo zanimivim tovorom približuje italijanska tovorna ladja Charlotte, ki pluje pod liberijsko zastavo. Charlotte, ki je konec minulega tedna priplula v Bar, je bila pred tem nekaj dni zasidrana tudi v našem Kopru. Črnogorski cariniki in policisti so dovolili, da so banane s kovid kokainom pretovorili v tovornjak, ki so ga potem spremljali vse do skladišča Bude Banane v vasi Mojanovići pri Podgorici. Tam so tovor zasegli, Budo Banano in njegovo simpatično hčerko pa aretirali.