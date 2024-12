Košarkarska ekipa Loka 74 je proslavila 50 let delovanja

Zaploskajmo jim,« je zbrane v Dvorani Leona Štuklja pozval uradni napovedovalec Franci Kek na košarkarski tekmi Krke in Zadra. Ob tem je navrgel nekaj dejstev, ljubitelji košarke pa so se poklonili ekipi Loka 74, ki je že pol stoletja tesno povezana z razvojem in razmahom košarke v Novem mestu in na Dolenjskem.

Loko 74 so ustanovili Matjaž Kočevar, Dragan Šobar, Rudi Ivančič, Bojan Bencik, Miha Gošnik, Marko Špiler, Boris Šepetavc, Andrej Švent, Milan Uhan ter pokojna Slavko Medle in Tomaž Petrič. »Loka 74 je bila ustanovljena leta 1974, ko je v KK Novoteks prišlo do pomlajevanja. Cela vrsta igralcev je zapustila klub. Prišli so mladi: brata Seničar, Miro Župevec, Samo Plantan in drugi. Nekaj pa nas je še ostalo, sam sem igral še dve leti, Peter Ivančič in Ljubo Munih še tri sezone, tudi v 2. zvezni ligi,« nam ob abrahamu ekipe Loka 74 začne pripovedovati Andrej Počrvina, gonilna sila in predsednik Loke 74.

Zahvala Košarkarjem Loke 74 so se poklonili tudi v KK Krka. Tako je predsednik novomeškega KK Krka Andraž Šuštarič Andreju Počrvini, predsedniku Loke 74, izročil plaketo in zahvalo za njihov pomembni prispevek k razvoju novomeške košarke.

Andrej Počrvina in kolegi kujejo plane za naprej. FOTO: osebni arhiv A. P.

»Ko smo ustanovili klub, ko smo se umaknili mlajšim generacijam, smo bili takoj pobudniki za ustanovitev Dolenjske košarkarske lige, ki se je začela leta 1974. Prvo leto smo zmagali, potem smo bili drugi, zatem pa so nas začele prehitevati ekipe, kot so bile Obutev, Žužemberk in drugi. Leta so naredila svoje. Nekaj let smo še igrali v Dolenjski košarkarski ligi, potem pa smo postali ambasadorji košarke. Kamor so nas povabili, smo z veseljem prišli. V vsako vas smo šli igrat košarko. Radi smo se družili,« nadaljuje Andrej, društvo pa je za aktivno vlogo pri Dolenjski košarkarski ligi prejelo zlato in srebrno Bloudkovo značko. »Loka 74 je bila tesno povezana s to generacijo, ko je v 60. in 70. letih minulega stoletja košarka postala številka ena v igrah z žogo v Novem mestu,« poudari Počrvina.

Vidna vloga

Loka 74 je veliko dala novomeški košarki. Ko so se Dolenjci leta 1968 uvrstili v 2. SKL, ji je pri tem pomagalo kar šest novomeških košarkarjev, pol ducata Ločanov je bilo poleg, ko je ekipa napredovala v 1. slovensko B-ligo. Ob preboju v 1. SKL je leta 1971 dres novomeškega kluba nosilo osem košarkarjev Loke, trije (Peter Ivančič, Ljubo Munih in Andrej Bajt) pa so z ekipo leta 1977 s košem Sama Plantana v Trbovljah ugnali Triglav in se uvrstili 2. zvezno ligo.

Loka 74 je dala tudi nekaj trenerjev: Andrej Švent (bil je tudi uspešen sodnik v 1. zvezni jugoslovanski ligi), Marjan Kopač, Bojan Bencik, Janez Alič in pokojni Toni Pirc so se zapisali trenerstvu. Peter Ivančič in Slavko Medle (za delo na področju smučanja in košarke je prejel občinsko priznanje) sta bila tudi predsednika KK Krka.

V KK Krka so se jim zahvalili za vse, kar so naredili za razvoj košarke na Dolenjskem. FOTO: osebni arhiv A. P.

»Ne le košarka, družile so nas tudi ostale aktivnosti. Opravili smo več kot 30 spustov po Krki, potem smo začeli smučati, tu je imel glavno besedo Slavko Medle. Lahko rečem, da smo presmučali vse, kar kaj pomeni v Evropi. Vsako leto smo šli za teden dni na smučanje, veliko smo kolesarili in igrali tenis. Vse, kar smo delali, je bilo z namenom, da smo skupaj. Košarka nas je združila. Postali in ostali smo prijatelji. Še danes se radi družimo, tudi na novoletnih zabavah in izletih. Z nami so tudi naše partnerice. Košarko smo igrali tudi na Finskem in Češkem, v Moskvo in Sankt Peterburg pa smo odšli na izlet. V teh letih gremo radi po Sloveniji, vsako leto nekam,« Počrvina opiše aktivnosti, ki so jih gojili oziroma jih še.

Na drugi polčas

Pomerili so se tudi s finskimi veterani. FOTO: osebni arhiv A. P.

Fantje so skupaj pol stoletja. Leta minevajo, a še danes igrajo košarko. »Vsak ponedeljek po 19. uri se dobimo v Brusnicah. Ko je šla košarka v dvorane, smo tudi mi iskali in našli dvorano. Ustalili smo se v Brusnicah, kjer igramo že 40 let. Malce je manjša telovadnica, a nam povsem odgovarja. Tja do osem fantov še vedno igra, ostali ne moremo: asfalt, slabi copati in igranje so pustili posledice. Pridemo na drugi del, na drugi polčas, v sosednji gostilni za mizo,« z nasmehom pove Andrej. »Da igramo, dokler bo telo zmoglo ... Potem bomo pa ostali na zvezi in se bomo vsak ponedeljek srečali na Loki, kjer se je leta 1974 vse začelo. Da poklepetamo in naredimo načrte za naprej,« sklene Andrej.