Košarkarji na vozičkih igrali v spomin na Toneta

Drugi vikend v maju je že dolgo rezerviran za košarko na vozičkih. Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je v Vojašnici Edvarda Peperka pripravilo že 43. memorial Toneta Pogačnika in 27. mednarodni turnir v košarki na vozičkih. Nastopilo je pet ekip – KIK Una-Sana Bihać, KKI Varaždin, PDM Treviso, KKK Soko Beograd in DP Ljubljana Mercator –, pomerile so se med sabo. V zadnji tekmi smo gledali tako rekoč finalno srečanje, saj sta se za zmagovalni pokal memoriala pomerili neporaženi ekipi. Tokrat je bila boljša ekipa PDM Treviso, ki je z rezultatom 68:52 premagala DP Mercator Ljubljana. Pokal za tretje mesto je osvojila KIK Una-Sana, četrti je bil KKK Soko Beograd, peti pa KKI Varaždin. Pokal za MVP igralca je prejel Mattia Scandaloro (PDM Treviso), za najboljšega strelca pa Željko Čirković (KKK Soko Beograd). Ob razglasitvi rezultatov je predsednica društva Mirjam Kanalec košarkarjem čestitala za borbene igre in dobre rezultate, jim zaželela varno vrnitev domov in jih k sodelovanju povabila tudi na 28. mednarodni turnir. Pokale so podelili Mirjam Kanalec, Gregor Gračner in Mojca Burger. Zadnjo tekmo, dejansko je bil finale, si je ogledal tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Vsem je bil vzor

Nagrade najboljšim sta podelila Mirjam Kanalec in Gregor Gračner. FOTO: Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

»Tone Pogačnik, član Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine, je bil velik človek, predvsem pa športnik v pravem pomenu besede. Bil je odličen hokejist, potem cenjen hokejski sodnik, nato pa ga je amputacija obeh nog zaradi bolezni, še pred ustanovitvijo lokalnih društev, pripeljala v vrste paraplegikov. Tone je bil izjemno dosleden, vztrajen, redoljuben in vedno poln idej. Bil je vzornik vsem, predvsem pa nepogrešljiv organizator vseh večjih tekmovanj. Tako doma kot v tujini. In seveda, bil je naš veliki prijatelj, ki smo ga cenili in spoštovali. Zapustil nas je v poletju leta 1981,« o njem zapiše Jože Globokar.

Prijatelji in sorodniki so podprli košarkarje. FOTO: Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

»Prav šport je tista rdeča nit, ki se vije skozi vsa leta, saj si danes sodobne rehabilitacije paraplegika ne moremo predstavljati brez športa, ki ponuja način vključevanja v aktivno življenje, bodisi rekreativno bodisi vrhunsko. Pomembnost športa potrjuje tudi to, da je le dobro leto po ustanovitvi, davnega leta 1980, društvo že organiziralo prvi turnir v košarki na vozičkih, posvečen Tonetu Pogačniku, in vse do danes nadaljevalo tradicijo,« je dodala Kanalčeva.

Košarkarji ne bodo počivali, že ta vikend bo v Hali Tivoli finalni turnir regionalne lige NLB Wheel, Slovenija bo lovila bronasto kolajno.