Konja ne smete prestrašiti

V naravi so konji plen mesojedih živali, zato so po naravi izjemno previdni. Nenaden gib ali zvok jih močno vznemiri, še posebno če ne vidijo, od kod prihaja. Konji ne vidijo na točkah tik pred obrazom, ob straneh in za hrbtom. Za vašo varnost je najpomembnejše, da ga ne prestrašite.

3 slepe pege ima konj.

Začnite z glasom

Preden se mu približate, mu najprej od daleč nekaj recite z mirnim glasom in v nežnem tonu, na primer: Pozdravljen, kako si kaj? Tako bo razumel, da ga ne nameravate napasti. Prepričajte se, da vas je resnično videl. Konj vas bo najbolj verjetno videl, če se mu boste približali s strani in se postavili ob njegovo ramo.

Ne hodite v stajo, če je obrnjen proč od vas. FOTO: Getty Images/iStockphoto

H konju se pomikajte mirno in počasi. Tek ali hitenje ga lahko prestraši. Konji začutijo tudi vaše razpoloženje; če boste napeti in prestrašeni, ko boste pristopili k njim, se bodo enako odzvali, misleč, da najbrž nekje obstaja kaka nevarnost. Ko se mu približujete, bodite čim bolj sproščeni. Približajte se mu nekoliko od strani. Ustavite se pred njim na razdalji dolžine roke. Pomolite mu dlan pred smrček, da jo povonja. Lahko mu ponudite priboljšek, kot je korenje. Če se konj na vašo bližino odzove veselo, se ga lahko dotaknete.

Najprej se ga dotaknite na spodnjem delu vratu in rami. Izogibajte se zgornjega dela vratu in obraza. Dotik na teh predelih ga lahko vznemiri. Raje ga pobožajte, trepljanju se izogibajte. Če se bo odzval pozitivno, ga lahko počohate po hrbtu.

Najprej se ga dotaknite na spodnjem delu vratu.

Pokažejo naklonjenost

Konji znajo pokazati naklonjenost tistim, ki jih imajo radi. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ko konja že poznate, lahko z njim sčasoma vzpostavite prijateljski odnos. Konji znajo pokazati naklonjenost. Človeka, ki mu zaupajo in ga imajo radi, »pozdravijo« takoj, ko se pojavi v hlevu. Veselje pokaže z zvokom, tako da zacvili ali zarezgeta, pa tudi z vedenjem – ko vas vidi, takoj priteče k vam. Ko je v družbi človeka, ki ga ima rad, je sproščen in umirjen. Njegovo dihanje je enakomerno, srčni utrip počasen, drža je sproščena: zadnja noga je prekrižana čez drugo in počiva na tleh. Pogled je mehak, skoraj zaspan, glava sproščen in včasih rahlo nagnjena navzdol. Ko ga boste krtačili, bo konj, če vam je naklonjen, skušal tudi sam negovati vas. Lahko vas grize v ramena ali glavo, položi glavo na vaša ramena ali vas dregne v hrbet, kot bi vas hotel zmasirati.