Kolumna Miše Terček: Za koga navija Melania Trump?

Eden od bizarnejših naslovov novic, ki smo jih lahko prebrali te dni, je bil, da naj bi Melania Trump navijala za volilno zmago Kamale Harris, torej tekmice svojega moža Donalda. Slednji se namreč letos ponovno poteguje za mandat v Beli hiši. Seveda, ker se zadeva sliši kot sočna zgodba ali celo nekakšna teorija zarote, si nismo mogli pomagati, da ne bi ugriznili v vabo ter kliknili na novico, čeprav smo vedeli, da s celotnim pojasnilom po vsej verjetnosti ne bomo zadovoljni. Kdaj pa v takšnih primerih sploh smo? Če bi bila omenjena novica res tako pomembna, bi bila najbrž na naslovnih straneh vseh portalov in časnikov, o njej pa ne bi izvedeli kar tako – mimogrede – na spletu. Obenem pa je treba razumeti tudi današnje medije oziroma konkurenčnost med njimi, ki je včasih že pravo mesarsko klanje, če nekoliko bolj dramatično orišemo »boj za obstanek«.

A poglejmo raje, kaj smo v resnici sploh lahko prebrali. To, kar je bilo navedeno v naslovu članka (da si nekdanja prva dama ZDA Melania Trump želi, da na novembrskih predsedniških volitvah v ZDA demokratka Kamala Harris porazi Donalda Trumpa), je namreč izjavil nekdanji komunikacijski direktor Bele hiše v vladi Donalda Trumpa Anthony Scaramucci. Slednji je bil tiskovni predstavnik Trumpove Bele hiše sicer le deset dni, z leti pa se je iz Trumpovega zvestega podpornika prelevil v njegovega ostrega kritika. Že to bi nas lahko prepričalo, da morda nekaj ni okej, a brali smo naprej. V nadaljevanju članka je namreč pisalo, da tudi »ameriški mediji« (ni bilo navedeno, kateri) ugotavljajo, da Melanie Trump skoraj nikoli ni na predvolilnih dogodkih njenega moža in da se je tudi julija na nacionalni konvenciji republikanske stranke pojavila le na kratko. Škandal! Melanii, sicer ženski slovenskih korenin, očitno ni dovoljeno imeti svojega življenja oziroma življenja zunaj zakona z nekdanjim predsednikom ZDA.

Scaramucci je ocenil, tako je bilo vsaj navedeno v slovenskem povzetku, da je Melania »utrujena od vseh neumnosti okrog moževe politične kariere«, in dodal, da ga »sovraži bolj kot kdor koli na svetu, z izjemo nekdanjega načelnika štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA generala Marka Milleyja«. Težke besede. A tudi te ostajajo zgolj kot mnenje ene osebe, ki stikov z zakoncema Trump nima. Je pa res, da jih je nekoč imel, a odnosi se spreminjajo, zato je precej bizarno, da Scaramucci tako na videz suvereno sklepa »preko palca«. »Sovraštvo do Donalda Trumpa merim po standardih Melanie. Na primer moja žena sovraži Trumpa tako kot Melania,« je dejal in ponovil govorice, da sta se Donald in Melania dogovorila, da se ji v primeru njegove zmage na volitvah ne bo treba vrniti v Belo hišo.

Kaj smo torej prebrali? Tega, da je Melania Trump izjavila, da bo na predsedniških volitvah navijala za Kamalo Harris, zagotovo ne.