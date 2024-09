Kolumna Miše Terček: Utihnil je globoki glas

Malo je igralcev, katerih glas je bolj prepoznaven od obraza. A eden takšnih se je v 94. letu starosti poslovil pred nekaj dnevi. James Earl Jones (1931–2024) je bil znan po svojem značilnem globokem glasu, ki je krasil mnoge filmske napovednike, dokumentarne ter animirane filme in serije. Poleg ameriškega igralskega kolega Morgana Freemana in slavnega britanskega TV-biologa Davida Attenborougha je bil James Earl Jones po vsej verjetnosti osebnost, ki je bila prepoznavna tudi po svoji zunanjosti. Nič čudnega, saj je že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja zaslovel z vlogo v gledališki predstavi Broadwaya Veliki beli up, kjer je igral prvega temnopoltega svetovnega prvaka v boksu Jacka Johnsona, ki je osvojil naslov sredi 20. let prejšnjega stoletja. Zanjo je leta 1968 dobil gledališko nagrado tony. A pričakal ga je tudi Hollywood. Leta 1972 je namreč isto vlogo zaigral v istoimenskem filmu in prejel nominacijo za oskarja za glavno moško vlogo, kar je bila šele druga nominacija za temnopoltega igralca po Sidneyju Poitierju.

Nagrado tony je nato prejel še enkrat, in sicer leta 1987 za vlogo v predstavi Ograje, desetletje prej pa je osvojil celo prestižno glasbeno nagrado grammy, in sicer za zvočno knjigo Great American Documents. Uglednih nagrad je na svoji bogati poti nanizal precej, med njimi dve televizijski nagradi emmy, filmsko nagrado zlati globus ter častnega oskarja za življenjsko delo, grammyja, prejel pa je tudi državno medaljo za umetnost in priznanje Kennedyjevega centra. Leta 2022 so po njem poimenovali celo gledališče na newyorškem Broadwayu.

Darthu Vaderju je dal glas in iz njega naredil enega najbolj ikoničnih likov filmske industrije. FOTO: Nancy Kaszerman/Digital Images

A gledalke in gledalci si ga bomo najbolj zapomnili po vlogah v številnih hollywoodskih filmih. Med drugim je nastopil v blockbusterju Konan Barbar z Arnoldom Schwarzeneggerjem, Največji z Mohamedom Alijem ter v treh priredbah pisatelja Toma Clancyja iz časov hladne vojne – Lovu na Rdeči oktober, Patriotskih igrah in Neposredni nevarnosti. Nastopil je tudi v številnih televizijskih serijah in oddajah, a teh je mnogo preveč, da bi sploh pričeli sestavljati seznam.

Za konec se vrnimo k njegovemu glasu, ki mu je, predvsem na stara leta, prinesel več slave, denarja in veselja kot njegov videz. Temnopolti igralec je bil predvsem znan po tem, da je svoj globoki glas posodil legendarnim likom, kot sta ikonični Darth Vader v filmski seriji Vojna zvezd in animirani junak Mufasa v Levjem kralju.

Dober glas seže v deveto glas, pravijo, včasih pa tudi do Hollywooda in še dlje. James Earl Jones je nedvomno pustil neizbrisen pečat tako za pripovedovalski kot tudi za napovedovalski slog. Njegov glas bo v številnih filmih, serijah, napovednikih in dokumentarcih živel še dolgo po njegovi smrti.