Klasična eleganca v obliki nove Huaweijeve pametne ure

Kitajski Huawei praznuje deseto leto na trgu nosljivih naprav. Ob tej priložnosti je predstavil najnovejšo pametno uro huawei watch GT 4, ki bo na voljo v dveh velikostih (46 in 41 mm) ter sedmih kombinacijah barv ohišja in paščkov. Pa si najprej oglejmo moško, torej večjo različico, za katero bo pri nas verjetno treba odšteti okoli štiristo evrov.

Športno in elegantno

Huawei watch GT 4 je dobila novo obliko. Namesto klasičnega okroglega ohišja je to zdaj osmerokotno, na voljo pa je v črni, srebrni in sivi barvi, odvisno od paščka – ti so štirje: črn iz fluoroelastomera, rjav iz usnja, zelen iz reciklirane plastike in siv iz jekla. Vsa ohišja so iz nerjavečega jekla, spodnja stran pa je iz umetnih kompozitov; ura brez paščka tehta le 48 gramov. Ohišje na najtanjšem delu meri le 10,9 milimetra v debelino, na sredini pa izstopa srednji del s senzorji. In moram priznati, da je osmerokotna oblika kar osvežujoča, saj izstopa iz povprečja.

Elegantno osmerokotno ohišje in izbor paščkov.

Odličen zaslon

Ohišje iz nerjavečega jekla in usnjen pašček za klasično eleganco FOTO: Staš Ivanc

Zaslon z diagonalo 36 mm kajpak uporablja tehnologijo organskih diod (amoled), kar zagotavlja lepe barve in kontraste, pravo črnino ter odlično svetilnost oziroma vidljivost tudi pri močni sončni svetlobi. Na uri je prednastavljenih ducat elegantnih številčnic, ki jih lahko tudi prilagajamo svojim potrebam, prek aplikacije Huawei zdravje, s katero nastavljamo uro in pregledujemo aktivnosti, pa lahko naložimo na tisoče brezplačnih in plačljivih številčnic oziroma podob zaslona. Na voljo imamo tudi stalno prižgan zaslon, ki pa seveda porabi nekaj več energije.

Funkcij ne manjka

Ženski in moški model pametne ure watch GT 4. FOTO: Staš Ivanc

Ura watch GT 4 je opremljena z zdaj že klasičnimi senzorji, med katerimi je nadgrajeni in še natančnejši merilnik srčnega utripa, seveda pa lahko z njo spremljamo tudi spanje, menstrualne cikle, raven stresa, raven kisika v krvi in temperaturo kože. Ura pozna vrsto telesnih aktivnosti in zna tudi sama aktivirati primeren športni program beleženja vadbe, dodali pa so tudi nove gradnike oziroma bližnjice, s katerimi hitro dostopamo do želenih funkcij. Z uro in s pomočjo aplikacije zdravje lahko spremljamo opravljene korake, porabo kalorij, obremenitev srca, nova pa je tudi funkcija ostani fit, s katero nas ura spodbuja h gibanju. Seveda ne manjka niti senzor GPS, s katerim je sledenje našim aktivnostim še natančnejše.

Dobra baterija

Pri Huaweijevih urah smo se že navadili, da so izjemno dolgožive, in tako je tudi pri watch GT 4. Baterija s kapaciteto 524 mAh ob normalni (lahki) uporabi zdrži do 14 dni, seveda pa se hitreje izprazni, če pogosteje uporabljamo ponujene funkcije. A še vedno zdrži opazno dlje od ameriške in korejske konkurence. Baterija pozna tudi brezžično polnjenje, na priloženi posteljici pa se napolni v 100 minutah. Sama ura ima dve tipki, pri čemer je zgornja vrtljiva za hitrejše prehajanje med meniji, seveda pa je zaslon občutljiv za dotik. Poskrbljeno je tudi za vodoodpornost po standardih IP68 in 5 ATM, kar pomeni, da lahko z njo brez skrbi zaplavamo, ravno potapljati pa se ne smemo.

Povezljivost

Izboljšali so pregled nad številnimi funkcijami. FOTO: Staš Ivanc

Ura prek bluetootha sprejema klice s pametnega telefona, pregledujemo pa lahko tudi prejeta sporočila, na katera lahko na kratko odgovarjamo. Pri Huaweiju so se pohvalili, da ima ura novi bluetooth čip, ki ostane s telefonom povezan menda do razdalje sto metrov. Aplikacija Huawei zdravje je na voljo tako za androidne telefone kot Applov iphone. A ker je na uri naložen mobilni operacijski sistem harmonyOS, je nabor aplikacij, ki jih lahko naložimo nanjo, precej omejen. A v resnici kaj dosti drugega niti ne potrebujemo.