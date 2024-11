Kitajski Roborock konkurira ameriškemu iRobotu

Na teh straneh smo se že večkrat navduševali nad robotskimi sesalniki in pomivalniki tal, ki pa so večinoma prihajali iz iRobotove in Xiaomijeve ponudbe. Zdaj pa smo končno dobili na test še robotka kitajske znamke Roborock. In to ne kar kakega navadnega, ampak njihov model roborock S8 maxV ultra. Kar komplicirano, kajne? No, gre za kombinirani robotski sesalnik in pomivalnik tal s samega vrha ponudbe, ki ima tudi polnilno-praznilno postajo, ki ne le izprazni posodo s prahom, ampak poskrbi tudi za čiščenje in sušenje krpe za pomivanje tal.

Mojster za vse

Sesanje pod sedežno ni problem. FOTO: Staš Ivanc

Roborock se je v minulih letih (s Xiaomijevo podporo) razvil v resnega proizvajalca robotskih pa tudi klasičnih sesalnikov. Model S8 maxV ultra se po principu delovanja in ceni lahko primerja z najboljšo iRobotovo roombo 10 max+. V našem gospodinjstvu je dobil ime El Salvador in je lepo skrbel za pritličje, kjer se nabira največ »umazanije«. Salvadorček se poleg zaznavanja umazanije, prepoznavanja ovir in močnega sesanja prahu lahko pohvali s pranjem s toplo vodo, samodejnim odmerjanjem detergenta in sušenjem z ogrevanim zrakom, samodejnim polnjenjem in samočiščenjem, stransko krtačo, sistemom za brisanje robov, dvižno krtačo in krpo ter natančno navigacijo v prostoru/-ih. Pa še kamero ima, s katero se lahko igramo in posnamemo ljubljenčke, kako jih preganja robotek.

Dolgoživa baterija

Polnilno-praznilna postaja bi bila lahko lepša in bolj praktična. FOTO: Staš Ivanc

Dejansko je res dobro opravljal svoje delo, le Roborockova aplikacija za pametne telefone se mi je zdela po nepotrebnem zapletena – osnovne funkcije so enostavne, le kakšen pritisk na zaslon manj bi bil lahko. Baterija naj bi zdržala kar tri ure, kar je velik plus, saj si je El Salvador za sesanje in pomivanje tal hkrati vzel kar precej časa, a mu ni bilo treba hoditi nazaj do postaje na dodatno napajanje. Krtače in krpe so dobro opravljale svoje naloge, lepo je pobrisal tudi vse robove pri pohištvu in stenah. Res pa je, da je v našem glavnem prostoru imel precej enostavno delo.

Kar visoka cena

Roborock S8 maxV ultra je na voljo v črni in beli barvi, poleg visoke cene (trenutno se ga da dobiti za 1299 evrčkov) pa bi mu lahko očitali le malce robat videz polnilne postaje z nepraktičnima rezervoarjema za čisto in umazano vodo na vrhu. Pri ameriški konkurenci so to lepo rešili s prednjimi vratci, za katerimi se skrivajo vse posodice, na vrh postaje pa lahko postavimo kako vazo ali svečo. Drugače pa gre za dodelan robotski sesalnik, s katerim skoraj nimaš nobenega dodatnega opravka, saj vse postori sam. No, treba je doliti oziroma odliti vodo iz rezervoarjev in zamenjati vrečko za prah, a tudi na to nas opozori aplikacija.