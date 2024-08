Kitajski hipervlak korak bliže resničnosti

Kitajska je izvedla še en uspešen preizkus svojega odgovora na hyperloop, ultrahitri vlak maglev, s katerim namerava južnoafriško-ameriški milijarder Elon Musk – vsaj na papirju – omogočiti potovanja s hitrostjo 1000 kilometrov na uro. Čeprav kitajski hipervlak kljub nekaterim zavajajočim novicam še ni dosegel te blazne hitrosti, zadnji testi kažejo, da bi se kitajske sanje lahko kmalu uresničile.

Tehnologija maglev

Kitajski vlak, ki za premikanje uporablja magnetno lebdenje – maglev –, je pred kratkim uspešno opravil test v dva kilometra dolgem cevovodu z nizkim vakuumom v provinci Shanxi na severu Kitajske, je sporočila kitajska državna medijska mreža Xinhua. Predstavitev naj bi pokazala, da lahko napredni transportni sistem izvaja »nadzorovano navigacijo, stabilno vzmetenje in varno ustavljanje«. Razvoj pionirskega transportnega sistema vodi kitajsko državno podjetje China Aerospace Science and Industry Corporation, ki stoji za državnimi vesoljskimi plovili, nosilnimi raketami in raketnimi sistemi.

Kitajci že zdaj uspešno uporabljajo tehnologijo magnetnega lebdenja. Na sliki vlak maglev v Šanghaju. FOTO: Moyashi Kanagawa/Getty Images

Tako kot drugi primeri praktične uporabe tehnologije maglev tudi njihov sistem vlakov za ultravisoke hitrosti uporablja magnetno lebdenje za odpravo trenja med vlakom in tiri, kar omogoča bolj gladko in hitrejše potovanje. Cevi z nizkim vakuumom pa poskrbijo za zmanjšanje zračnega upora, kar vlakom omogoča hitrejše potovanje z manj energije.

Magnetno lebdenje poskrbi za odpravo trenja med vlakom in tiri, cevovod z nizkim vakuumom pa za zmanjšanje zračnega upora.

Spodbuda za razvoj

Nekateri zahodni mediji so sicer poročali, da je kitajski maglev v zadnji predstavitvi dosegel hitrost 1000 kilometrov na uro, vendar se zdi, da to ni ravno res. Poročilo ni izrecno omenilo hitrosti, ki jo je dosegel testni hipervlak, navedlo pa je, da prometna tehnologija še vedno »stremi k doseganju« takšnih ultravisokih hitrosti. A dosedanji kitajski testi so pokazali, da je njihovo vozilo sposobno doseči hitrost 623 kilometrov na uro na testni stezi v polnem obsegu.

1000 km/h naj bi dosegli vlaki hyperloop.

Ameriška podjetja na podlagi nedavnega preizkusa na Kitajskem upajo, da bi lahko novica obudila zanimanje in financiranje hyperloop tehnologije tudi drugod po svetu. »Nedavni uspeh Kitajske z visokohitrostnim sistemom maglev T-Flight je jasen dokaz, da tehnologija hyperloop niso oddaljene sanje, temveč hitro razvijajoča se resničnost. Ta preboj poudarja ogromen potencial hyperloopa kot prihodnosti transporta, ki ponuja neprimerljivo hitrost, učinkovitost in trajnost,« je v izjavi za poljudnoznanstveni portal IFLScience dejal Andrés de León, izvršni direktor ameriške družbe HyperloopTT.

Prerez vlaka hyperloop, kakršnega razvijajo na Zahodu. FOTO: Camilo Sanchez/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

»Tehnologija je preverjena, prednosti so jasne in čas je za dejanja. S pravo kombinacijo politične volje in sodelovanja zasebnega sektorja lahko pospešimo razvoj in implementacijo sistemov hyperloop, da zagotovimo, da bodo ZDA ostale konkurenčne pri gradnji najučinkovitejše rešitve za hitri promet našega časa,« je dodal de León. A kakor se je pokazalo, so Kitajci, medtem ko so Elon Musk in njegovi zahodni somišljeniki govorili o hyperloopu, že veselo razvijali tehnologijo za lebdeči hipervlak.