Kdo je premaknil mrtvi britanski vojaški satelit?

Vojaško vesoljsko plovilo, izstreljeno pred 55 leti, se je premaknilo iz svoje orbite – in nihče ni povsem prepričan, kdo je to storil ali zakaj. Leta 1969 je Velika Britanija izstrelila vojaški komunikacijski satelit Skynet-1A v orbito nad vzhodno obalo Afrike. Zaradi težav s strojno opremo je nehal delovati že po poldrugem letu, nakar je bil prepuščen zakonom fizike in kroži okoli Zemlje – zdaj je najstarejše britansko vesoljsko plovilo, ki je še v vesolju.

Po navadi je dobro preveriti nedelujoče satelite in se prepričati, da ne obstaja nevarnost, da bi trčili v delujoče satelite ali strmoglavili na naseljena območja na površju Zemlje. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so britanski komunikacijski satelit še natančno spremljali, je bil v geostacionarnem loku na zemljepisni dolžini okoli 40 stopinj vzhodno, kjer je ostal, tudi ko so ga odpisali. Takšne orbite so podvržene gravitacijskim motnjam zaradi Sonca, Zemlje in Lune.

Ni ga tam, kjer bi moral biti

»Če bi Skynet-1A odpovedal na svoji operativni lokaciji okoli 40 stopinj vzhodno, bi zdaj pričakovali, da bo nihal za 35 stopinj na obe strani od zemljepisne dolžine 75 stopinj vzhodno,« pojasnjuje inženir satelitskih sistemov dr. Stuart Eves v blogu na portalu Globalne mreže za trajnost v vesolju. »Problem pa je, da ga ni tam. Glede na britanski vesoljski register Skynet-1A trenutno leži zelo blizu dna drugega gravitacijskega vodnjaka na 105 stopinjah zahodno in niha le za nekaj stopinj.« Kako neki je lahko britanski satelit končal na drugem koncu sveta, zahodno od ameriške celine?

Lahko bi povzročil precej škode, če bi ostal nenadzorovan. FOTO: USAF/Wikimedia Commons, javna domena

Vesoljskega plovila ni tam, kjer bi moralo biti glede na to, kar vemo o orbitah. Zdaj se nahaja približno 36.000 kilometrov nad Ameriko. Na neki točki v minulih letih se je moral premakniti, a nihče ne ve, kdaj, zakaj in kdo je to storil. Sledenje satelitu je bilo pomanjkljivo, še posebno sredi sedemdesetih let 20. stoletja, ko domnevajo, da je bil izveden manever; kot kaže, so vsi zapisi o tem, kaj se je zgodilo, izgubljeni.

Kako neki je britanski satelit končal na drugem koncu sveta?

So ga prestavili Američani?

Čeprav gre za prvi britanski satelit, so ga sestavile in delno upravljale Združene države Amerike, ukaze pa so mu pošiljali z obeh strani Atlantika. »Skynetova ekipa je iz britanskega letalskega oporišča Oakhanger šla v satelitski objekt ameriških zračnih sil v Sunnyvalu, od koder je upravljala Skynet v času 'oakouta',« je povedala Rachel Hill, doktorska študentka z Univerzitetnega kolidža v Londonu, ki išče namige v nacionalnem arhivu. »To je bilo prav tedaj, ko so nadzor nad satelitom začasno prevzele ZDA, medtem ko je bil Oakhanger zaprt zaradi nujnega vzdrževanja. Morda se je selitev zgodila takrat?«

V filmu Terminator je bilo Skynet ime umetni inteligenci, ki se zave same sebe in se odloči uničiti človeštvo. Samo povemo. FOTO: Carolco Pictures

Čeprav je skrivnost o tem, kdo je premaknil satelit in zakaj, zanimiva, pa bi lahko imela konkretne posledice v bližnji prihodnosti. V svoji trenutni orbiti bi lahko Skynet-1A ogrožal druge bližnje satelite v geostacionarni orbiti. Če bi trčil v drugega, bi lahko vprašanje, kdo je izdal ukaz za njegovo selitev, odločilo, katera država je tudi odgovorna za škodo. Hm, po drugi strani je Skynet ime umetne inteligence iz filmske serije Terminator, ki se odloči uničiti človeštvo. Krasen faktoid za kakšno lepo teorijo zarote.