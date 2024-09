Kdo je bil Tito

Pri glasbenih družinah je po navadi tako, da se nadarjenost ne porazdeli na enake dele. Tako kot ne priljubljenost in uspeh. Dokler nastopaš znotraj milnega mehurčka družinske skupine, si v očeh oboževalcev v resnici kot združena entiteta. Razlike se začnejo kazati, ko gre vsak ptiček, ki zapusti gnezdo, svojo pot – in leti svojim sanjam naproti. Nekateri do svojih sanj sicer sploh ne prispejo, nekateri pa presežejo tudi oblake in dosežejo zvezde.

Michaela Jacksona pozna domala ves svet – nekoč, ko je še živel (oziroma kar nekaj let prej, denimo v osemdesetih in devetdesetih letih), je bil nedvomno najslavnejša osebnost na svetu. Po Elvisu Presleyju, Beatlih in Micku Jaggerju je imel najbrž najprepoznavnejši obraz na Zemlji. Bil je človek, ki zaradi veličine svoje slave pravzaprav ni mogel nikamor brez varnostnikov, saj so ga prepoznali povsod. Ker je bil zvezdništva vajen že od mladih nog, drugačnega življenja v resnici sploh ni poznal. Od tam so po vsej verjetnosti izvirale tudi marsikatere njegove osebne psihične težave, ki so se nabirale skozi leta in se izražale v izolaciji in spreminjanju zunanje podobe. Kdo je bil Michael Jackson v resnici, v svoji biti, najbrž ne bomo vedeli nikoli, saj je bil ovit v tančico (nemalokrat kontroverznih) skrivnosti. Vemo pa še danes, da je bil zagotovo kralj popa, ki mu pod soncem doslej še ni bilo enakega. In prav ta kralj je bil nekoč mali princ, ki ga je oče (mnogokrat prek stroge discipline) gnal, da je postal glasbenik oziroma pevec.

Pri glasbenih družinah je po navadi tako, da se nadarjenost ne porazdeli na enake dele. Tako kot ne priljubljenost in uspeh.

Michael je svoje prve odrske korake začel v družinski skupini, imenovani The Jackson 5, ki jo je sestavljalo pet krvnih bratov – to so bili Michael, Jackie, Jermaine, Marlon in Tito. Ustvarjati so začeli leta 1964, ko je imel mali Michael komaj šest let, svoj prvi mednarodni hit pa so posneli že štiri leta kasneje (torej v času, ko so na lestvicah kraljevali Beatli in Stonesi). Skladbe, kot so I Want You Back, ABC, The Love You Save ter I'll Be There, so postale radijske stalnice, oni pa ameriška senzacija. Kasneje, ko so zamenjali založbo (leta 1976 so ikonični Motown zamenjali za Epic) in začeli izvajati »odraslejšo« glasbo, so doživeli preporod in tudi spremenili ime – v enostavno The Jacksons. Po svetu so prodali več kot 150 milijonov albumov, ime njihove skupine pa se je za vedno zapisalo v zgodovino sodobne glasbe. V resnici so vsi želeli imeti uspešno samostojno kariero, a zgolj eden si je lahko nadel krono. Najbolj talentiran je bil kakopak Michael, ki je uspeh bratov Jackson ne le ponovil, temveč konkretno presegel. Imena preostalih bratov Jackson pa so žal zbledela.

Pred nekaj dnevi je v 71. letu starosti umrl Tito (Jackson). Že v naslovih so mediji (razumljivo) pisali, da gre za Michaelovega brata in člana zasedbe Jackson 5. Žalostno. A tako je. Zgodovina tudi pozablja – še posebno če umre kraljev brat. Za slednjega so sicer napisali, da je bil tudi sam uspešen solo izvajalec. Odvisno, kako merimo uspeh ... a v resnici vemo, da so to le lažne laskave besede ob smrti manj pomembnega člana znane glasbene družine.