Katere so najbolj klepetave papige?

Inteligenca nekaterih vrst papig je v odrasli dobi primerljiva z inteligenco štiriletnega otroka. Če papige v vlogi domačih ljubljenčkov naučimo govoriti, lahko pričakujemo ne le slepo ponavljanje naučenih besed, ampak svojevrstno komunikacijo, ki bo lastnika presenečala in zabavala.

S papigo je treba veliko komunicirati.

Ko razmišljamo o papigah kot o ljubljenčkih, se moramo zavedati, da sta njihova nega in vzgoja skoraj enako zahtevni kot nega in vzgoja psa. Poleg tega imajo dolgo življenjsko dobo – meniška papiga lahko denimo doseže starost 30 let. Rade so glasne, če jih imate za ljubljenčke, pa boste imeli tudi veliko dela z ohranjanjem čistoče. So izjemno komunikativne – če boste imeli le eno papigo, se boste morali z njo intenzivno ukvarjati. V tem primeru se bo navezala na vas, kar ima pri ptici lahko za posledico ljubosumje, če se v vašem gospodinjstvu pojavi nov član, ki vam je ljub. Če upoštevamo njihove naravne lastnosti in poskrbimo, da imajo vsak dan izhod iz kletke, da je njihova kletka velika in vedno čista ter jim ponudimo miselne igrače, s katerimi se bodo zamotile, bodo odličen ljubljenček, s katerim bo vedno zabavno, ne glede na to, ali jih bomo naučili govoriti ali ne.

Skobčevke so rekorderke

Skobčevke si zapomnijo največ besed. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ena od vrst, ki jih je lahko naučiti govora in ki uživajo v komunikaciji z ljudmi, so skobčevke. Te so rekorderke med ptiči, kar se tiče števila naučenih besed. Na pamet jih lahko naučite cele stavke, za vami pa so sposobne ponoviti tudi melodijo vaše priljubljene popevke. Učiti jih morate začeti, ko so še čisto mlade.

Kar 250 besed oziroma fraz iz njih lahko naučite nimfo. Pri lastnikih, ki z njimi vztrajno komunicirajo, postanejo zelo zgovorne. Naučijo se tudi zažvižgati določeno pesem. Za učenje govora so bolj primerni samčki kot samičke.

250 besed lahko naučimo nimfe.

Meniške papige so rade v človeški družbi. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Meniške papige se govora naučijo še posebno hitro. Čeprav nimajo tako velikega besednega zaklada kot nimfe in skobčevke, naučijo se le okoli 50 besed, je njihov govor bolj razločen od omenjenih dveh vrst. Zabavale vas bodo tudi z oponašanjem drugih zvokov iz okolja, na primer pasjega laježa. Govora se naučijo tudi, ko so starejše. Učile se bodo same od sebe, ob poslušanju vašega govora, če jih želite kako določeno frazo naučiti, pa jo čim večkrat ponavljajte pred ptico.