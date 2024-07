Kako se pripraviti na dan popolne dirke

Morda smo, kot se reče, prvaki v treningu, vendar se težko izkažemo na rekreativnem dirkaškem dnevu? Obstaja nekaj preprostih in učinkovitih trikov za osvežitev misli pred naslednjo dirko.

Nič ni bolj frustrirajočega kot nezmožnost dosega najboljše predstave na dan tekmovanja. Številni dejavniki, ki imajo sicer malo opravka s treningi, lahko močno vplivajo na našo pripravljenost. Ne glede na to, kako banalno se zdi, moramo biti tudi rekreativci seznanjeni z vsemi podrobnostmi dirke, da se izognemo neprijetnim presenečenjem. Kako bom prišel na začetek tekmovanja? Kdaj se dirka začne? Je vredno priti tja zgodaj? Kdaj in kje naj pojem zadnji glavni obrok? Kakšna so pravila in poti? Razumevanje vseh teh vidikov pomaga izogniti se neprijetnim presenečenjem.

Pripravljeni na vse

Temeljito preizkusimo svojo opremo vnaprej, da bomo prepričani, da bo delovala v tekmovalnih razmerah. Bodite pozorni na vreme in pripravljeni na vse scenarije. Dobro pripravljeni športniki imajo dodatno prednost pred tekmeci v ekstremnih pogojih. Če vemo, kako dobro lahko nastopamo, lahko določimo realni ciljni čas in izberemo ustrezno tekmovalno hitrost. To bo zagotovilo, da ne bomo začeli prehitro in bomo še vedno imeli dovolj energije za prehitevanje v drugi polovici in uživanje v dirki.

Dobro pripravljeni športniki imajo dodatno prednost pred tekmeci v ekstremnih razmerah. FOTO: Getty Images

Veliko dejavnikov določa, ali lahko dosežemo svoj (prej skriti) realistični tekmovalni cilj na dan tekmovanja. V tednu pred tekmovanjem moramo zmanjšati obseg treninga. Naše priprave so zdaj končane. Sprejmimo trenutno stanje telesne pripravljenosti in realistično prilagodimo cilj in taktiko. Ne pozabimo, da se bo vedno ponudila nova priložnost. To nas bo sprostilo in odstranilo nekaj pritiska. Če se med tekmovanjem kaj ne izide, imejmo pripravljen načrt B.

Pravilna strategija

Tekmovalna in prehranska strategija, to je zelo pomembno: kako bom optimalno razporedil svoje napore? Kje so moje močne točke? Kje so moje šibke točke? Kdaj in kako se bom prehranjeval med dirko? Uspešni športniki razdelijo dirko na več stopenj, da lahko optimalno nastopajo ves čas in usklajujejo prehrano po poti. Prepričajte se, da to lahko preizkusite že med treningom. To še posebno velja za prehrano, ki jo ponudijo na prireditvi.

Tekmovalna in prehranska strategija sta zelo pomembni.

Idealno bi bilo, da obiščemo progo pred tekmovanjem in simuliramo razmere tekmovanja na podobni progi med treningi ali sodelujemo na drugih tekmovanjih za pripravo. Tako bomo dobili izkušnje za tekmovalno in prehransko strategijo.

Predvsem pa brez eksperimentiranja. Namesto da bi v teh zadnjih dneh zmanjšali obseg treninga, mnogi ljudje veliko eksperimentirajo ali poskušajo nadoknaditi izgubljeni čas. Čeprav se to morda zdi dobro, bomo pogosto ceno za to plačali med dirko. Držimo se treninga in prehranskega načrta ter dirkaške strategije.

Najslabši scenarij? Osredotočimo se nase in načrt treninga, dihajmo mirno in bodimo pozorni pri izvajanju gibov. Med treningi vadimo pozitivno razmišljanje, kadar se pojavijo negativne misli (npr. slabo vreme). In če gre kljub vsem pripravam med dirko kaj narobe, samo prilagodimo svoj cilj in se pozitivno osredotočimo na nove razmere.

Pozitivne misli imajo ogromen vpliv. Ne glede na to, ali zaradi živčnosti nismo mogli spati ali smo komaj pojedli zajtrk. Danes je pomemben dan za nas – dan, v katerega smo vložili veliko truda. Začnimo dirko z veseljem in uživajmo v tistem, za kar smo tako dolgo trenirali. Navsezadnje želimo priti do cilja z nasmehom. Uživajmo do ciljne črte! Zabavajmo se!