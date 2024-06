Kako ravnati pri vadbi, ko pridejo vroči dnevi

Kako se rekreativni športniki pripravijo na vadbo v prvi poletni vročini? Priprava je ključnega pomena, saj lahko visoke temperature in sončno vreme povečajo tveganje za dehidracijo, toplotni udar in druge težave.

Najprej pa je dobro vedeti, kaj se v našem telesu dogaja med vadbo, ko je vroče. V poletni vročini se v telesu rekreativnega športnika dogajajo številni fiziološki procesi: telo se močneje poti, da bi se ohladilo, kar lahko vodi v povečano izgubo tekočine in elektrolitov skozi potenje. Dehidracija lahko vpliva na zmogljivost, koncentracijo in celo povzroči hude zdravstvene težave.

Rekreativci se odzivajo na vročino z razširitvijo krvnih žil in povečanim potenjem, da bi poskušali telesno temperaturo obdržati v normalnih mejah. To lahko povzroči večji pretok krvi v kožo in manjši pretok v mišice, kar lahko vpliva na zmogljivost. Ko telo poskuša odvajati toploto, se srce bolj napreza, da bi črpalo kri in zagotovilo hladilni učinek skozi potenje.

Ko je vroče, je višje tveganje za pregrevanje telesa, kar se kaže z omotico, slabostjo, zmedenostjo in celo toplotnim udarom. Zato je pomembno, da rekreativni športniki spremljajo svoje telo in se prilagajajo okolju ter ustrezno hidrirajo.

Dovolj vode

Ključno je sprejeti ustrezne ukrepe za varovanje zdravja in ohranjanje učinkovitosti med vadbo v poletni vročini. Pred vadbo, med njo in po njej pijte dovolj vode. Izogibajte se kofeinu in alkoholu, saj lahko povečata dehidracijo. Razmislite o športnih napitkih, ki vsebujejo elektrolite, da nadomestite izgubljene minerale. Za vadbo izberite čas, ko so temperature najnižje, kot sta zgodnje jutro ali pozni večer. Ne vadite v najbolj vročem delu dneva. Nosite lahka, zračna oblačila, ki omogočajo telesu, da se ohlaja. Nosite tudi sončno zaščito, kot so zaščitne kape ali šilti ter sončna krema, da preprečite sončne opekline.

V prvi poletni vročini se počutite bolj utrujene, zato zmanjšajte intenzivnost vadbe. Za vadbo izberite senco ali vadite v zaprtih prostorih, če je to mogoče. Če se počutite omotične, slabotne ali imate vrtoglavico, takoj prekinite vadbo in poiščite hladnejši prostor. Pred vadbo in po njej se ohladite s hladno prho ali kopeljo. Tako se bo telo hitreje ohladilo in boste zmanjšali tveganje za pregrevanje.

Ne pozabite na pravilno prehrano: uživajte lahko prebavljive obroke, bogate z vodo in elektroliti. Predvsem pa, kot rečeno, spremljajte svoje telo, prilagajajte se okolju in ne pozabite, da je najpomembnejša varnost.