Kako psa odvaditi lizanja po obrazu

To, da pes liže tiste, ki so mu blizu, je povsem naraven pojav. Ko se skoti, ga mama takoj oblizne in mu s tem pomaga dihati. Liže ga tudi, ko ga umiva. Ker psi skrbnika vidijo kot del svojega tropa, se tudi on ne more izogniti dotikom z jezikom. Oblizovanje pri psih sprošča endorfine in jim pomaga, da se sprostijo. Še en razlog, zakaj psi ližejo ljudi, je, da imajo radi okus slanega znoja na naši koži. To pojasni, zakaj nekateri psi uživajo v lizanju stopal, pogosto pa tudi človeških ušes. Tudi ta so jim všeč zaradi posebnega okusa. Včasih se pes z jezikom dotakne človeških ust ali roke, ker je tam ostala sled hrane.

Poleg izkazovanja ljubezni in spoštovanja psi ližejo ljudi tudi zato, da bi pritegnili njihovo pozornost, kar običajno deluje. Kadar vas poližejo, se morda želijo le igrati ali jesti. Človeka morda ližejo tudi zato, ker je višje v prehranjevalni verigi. Raziskava, opravljena na volkovih pred leti, je pokazala, da ližejo tiste, ki so v tropu pomembnejši od njih.

Psa lizanja ne boste mogli popolnoma odvaditi.

Pasji poljubčki in zdravje

Psi se oblizujejo med seboj, ližejo sebe, kdaj celo jedo iztrebke. Je torej varno, da pustite psu, da vas liže po obrazu? Glede na to, da na tisoče ljudi vsak dan pusti, da jih njihovi psi oblizujejo, in bolnišnice niso preplavljene s pasjimi skrbniki, ki bi zboleli na tak način, lahko sklepate, da nevarnost ni velika. Večina najpogostejših bolezni, ki jih lahko dobimo od psa, se prenaša prek iztrebkov. Steklina, denimo, se prenaša le z ugrizom. Vseeno se lahko prek sline nalezemo denimo salmonele. Zato naučimo psa, da ne bo lizal po obrazu malčkov ali dojenčkov in ljudi z oslabljenim imunskim sistemom. Če vas oblizne po rokah, si jih, preden pripravljate, ali uživate hrano, umijte.

Če vas pes poliže po mestu, kjer imate rano, jo nemudoma razkužite.

Odvajanje od lizanja

Čeprav je ljubko, ni vedno prijetno.

Najboljši način, kako psa naučiti, da vas preneha lizati, je, da mu ne posvečate pozornosti, ko to počne. Bolj zgodaj začnete trening, lažje bo. Ko vas začne preveč oblizovati, vstanite, ne govorite mu in odidite iz sobe. Ko bo ugotovil, da z oblizovanjem ne bo pritegnil pozornosti, bo to navado opustil ali zmanjšal pogostost takšnega odziva. Popolnoma pa ga lizanja ne boste mogli odvaditi, saj je to zanj naravno vedenje.