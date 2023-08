Kako preprečiti krče

Krči tako ali drugače prizadenejo skoraj vsakega vzdržljivostnega športnika. Povzročijo jih lahko številni dejavniki. Pogosto je glavni vzrok sprememba mišične obremenitve ali preprosto preobremenitev. Med triatlonom se na primer lahko pojavi tako po prehodu iz vodoravnega plavalnega položaja na kolesarsko etapo kot po prehodu na tekaško etapo, saj se vrsta napora v nekaj sekundah popolnoma spremeni in mišice se morajo na to najprej prilagoditi.

Na splošno je pri vzdržljivostnem športu težko najti vzrok za nastanek krča, gre za sestavljanko iz več delov.

Utrujenost, bolečina

Vsi smo to že doživeli; ležimo v postelji in se premikamo na določen način – na primer iztegujemo prste na nogah – in nenadoma nas zgrabi krč. Ta se pogosto pojavi, ko se gibljemo na nenavaden način. Če smo se pred tem gibanjem intenzivno športno udejstvovali, se tveganje za krč poveča.

Koristi lahko masaža. FOTO: Ivanko_brnjakovic/Getty Images

Ko mišico zagrabi krč, se v tistem trenutku ne more spopasti z naporom. V športu se to običajno zgodi, ko na primer tečete prehitro in mišica ni navajena na takšno stopnjo intenzivnosti. Ali ko mora vzdržati eksplozivne gibe in se ni imela priložnosti postopoma ogreti.

Redko se zgodi, da se krč pojavi takoj, ko začnete vaditi, običajno se, ko so vaše rezerve izčrpane in mišice utrujene. To je lahko posledica pomanjkljivega ali nepravilnega treninga ali pa preprosto časa, ki ga porabite za vadbo, če je ta daljši od običajnega. Tudi ponavljajoči se napori lahko povečajo tveganje za nastanek krčev.

Krivo je lahko pomanjkanje tekočine, zlasti v kombinaciji z vročim vremenom in intenzivnim naporom. Elektrolite in mineralne soli, ki se izločijo med močnim znojenjem, je treba pri dolgotrajni vadbi nadomestiti.

Vzrok za krče ni vedno očiten, saj imajo lahko vlogo tudi zdravila, alkohol, pomanjkanje spanja in stres. V določenem trenutku med tekmo pa lahko prizadenejo tudi športnike, ki običajno nikoli ne trpijo zaradi njih.

Kaj pa, če nas zaboli?

Če se pojavi med treningom ali tekmovanjem, morate takoj upočasniti hitrost in se poskušati sprostiti. Hkrati spremenite način gibanja, na primer tako, da se pomaknete bolj naprej ali nazaj ali se na kolesu postavite pokonci. Pri teku pomaga, če prizadeto mišico nežno raztegnete. Če je to mogoče, lahko pomaga led ali masaža prizadetega predela. Povečajte vnos energije in tekočine.

Če se pojavi med treningom, morate takoj upočasniti hitrost in se poskušati sprostiti. FOTO: Nattakorn Maneerat/Getty Images

Še nekaj besed o magneziju: tistim, ki ga imajo dovolj, dodatki s tem elementom ne bodo pomagali. Mit o magneziju izvira iz ene same študije, ki je stara že več kot 30 let. Obdržal se je vse do danes predvsem zaradi spretnih marketinških strokovnjakov v športnem sektorju. Glede na najnovejše študije se trenutno zdi, da je pri krčih bolj koristno piti kisel sok in/ali kisovo vodo. Kiselkast okus v ustih domnevno omejuje delovanje nevronov, ki ustvarjajo impulze, in s tem blaži krče. Na trgu so se že pojavili izdelki, ki naj bi preprečevali krče.