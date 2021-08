Kako je Mike postal Miha

Centimetri so v košarki pomembni, žal pri nas ni dovolj fantov, primernih za igro na centrskem položaju. Košarkarska zveza Slovenije ima dve možnosti: ali čaka na domačega igralca ali uporabi naturalizacijo, se pravi, da podeli naš potni list košarkarju, ki ga potrebujemo. Nekateri so vihali nos, a so hitro uvideli, da zavoljo principov lahko hitro izgubimo stik s košarkarskim svetom. Danes vsi navijajo za Slovenijo, naturalizirani Mike Tobey pa blesti in je prvi skakalec olimpijskega košarkarskega turnirja. ​Tobey je po Arrielu McDonaldu, Anthonyju Randolphu in Jordanu Morganu četrti Američa...