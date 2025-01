Kako izboljšati signal wifija

Verjetno imamo že prav vsi doma brezžično domače omrežje. In verjetno smo se že vsi znašli v situaciji, ko v določenem delu stanovanja ali hiše signal wifi ni tako dober, kot bi si želeli. Toda pogosto težava ni v brezžičnem modemu ali usmerjevalniku, ampak v predmetih, ki stojijo blizu. Triki za izboljšanje signala wifi lahko segajo od razumnih do zmešanih, kot so Faradayeve kletke, ki se prodajajo na spletu. A brez skrbi, že nekaj preprostih prilagoditev domače postavitve lahko močno spremeni kakovost naše brezžične povezave.

Usmerjevalniki (angl. router) povezujejo naše naprave z internetom s pošiljanjem signalov, ki usmerjajo podatkovni promet med telefoni, prenosniki in tablicami, tako da lahko brez težav brskamo po spletu, gledamo filme in spremljamo dogajanje na družbenih omrežjih. Ko pa so ti signali blokirani ali moteni, imamo slabo wifi povezavo. Čemu se torej izogibati, če želimo ostati povezani?

Rezervoarji za vodo

Velike posode z vodo, ki so v bližini vašega usmerjevalnika, kot so bojlerji ali zalogovniki, so lahko problematični, ker absorbirajo radijske frekvence. Usmerjevalnika ali dostopne točke torej ne postavimo v njihovo bližino, enako velja za akvarije. Če po spletu radi brskamo tudi tedaj, ko smo na dvorišču ali domači terasi, moramo upoštevati tudi to, da na povezavo vplivajo padavine, saj lahko vodne kapljice delno absorbirajo signal, kar lahko povzroči slabšo pokritost.

Najbolje je, da signalu omogočimo čim bolj prosto pot.

Kovinski predmeti in ogledala

Če naš usmerjevalnik stoji poleg velikega ogledala, obstaja možnost, da se signali, ki jih pošilja, odbijejo od njegove površine. To lahko ustvari mrtva območja v našem domu, kjer se naprave ne morejo povezati z usmerjevalniki, tudi če so v njihovi neposredni bližini.

Mikrovalovke

Mikrovalovne pečice lahko zmotijo wifi signal zaradi majhnih količin sevanja, ki uhaja iz ohišja. Mikrovalovke ustvarjajo elektromagnetno valovanje z zelo visoko frekvenco 2,4 GHz, ki pa je enaka frekvenci našega wifija, zato lahko peka kokic ali pogrevanje pice prekine našo povezavo na določenih napravah. Rešitev je tudi usmerjevalnik s frekvenco 5 GHz, vprašanje pa je, ali jo podpirajo vse naše naprave.

Številne naprave oddajajo valovanje z isto frekvenco kot wifi.

Veliki predmeti

Signal iz našega usmerjevalnika omejujejo fizične ovire. Radijski valovi usmerjevalnikov so veliko krajši v primerjavi s tistimi, ki se uporabljajo pri radijskem prenosu, zato bodo hitro izgubili moč. Bistveno je torej, da omogočimo čim bolj prosto pot med usmerjevalnikom in napravami. Skratka, usmerjevalnika ne postavimo za sedežno garnituro.

Usmerjevalnik postavimo proč od fizičnih ovir in drugih elektronskih naprav. FOTO: Getty Images

V bližino usmerjevalnika ne postavljamo drugih elektronskih naprav.

Brezžični telefoni

Če ste premladi, da bi se spomnili stacionarnih telefonov, se vam bo to morda zdelo nenavadno, vendar ima marsikdo doma (klasični) brezžični telefon. Težava je v tem, da ti delujejo na podobni frekvenci kot wifi usmerjevalniki, tako da lahko povzročijo počasno povezavo in motnje, če usmerjevalnik postavimo poleg brezžičnega telefona ali njegove postajice.

Naprave bluetooth

Podobno lahko ovirajo signale wifi vse brezžične naprave, kot so slušalke ali prenosni zvočniki. Tudi tukaj je ključnega pomena njihova bližina, saj so motnje hujše, če so v bližini usmerjevalnika. Naprave, ki prenašajo podatke prek bluetootha, naj stojijo proč od routerja in signal bo takoj boljši.

Elektronske naprave

Morda se zdi protislovno ustvariti usmerjevalnik, ki se ne razume dobro z drugimi elektronskimi napravami, glede na to, da je njegov edini namen povezovanje z njimi, vendar bo nepomembna tehnologija v našem domu upočasnila delovanje našega brezžičnega omrežja. Vse od elektronskih varušk do fluorescentnih luči lahko oddaja frekvence, ki motijo wifi signal, zato usmerjevalnik postavimo proč od vsega, s čimer se ne povezuje neposredno.