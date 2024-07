Kakci naših kužkov nam povedo marsikaj o njihovem zdravju

Tako kot starši majhnih otrok tudi lastniki psov zaskrbljeno opazujejo barvo in kakovost iztrebkov svojih ljubljenčkov, saj ti, tako kot je to pri dojenčku, pogosto oznanjajo, da je s štirinožcem nekaj narobe.

Sluz v pasjih iztrebkih pri njihovih najboljših človeških prijateljih pogosto vzbudi preplah, čeprav ni nujno znak za alarm. Pomeni lahko namreč le reakcijo po zaužitju nečesa novega. Seveda pa je sluz lahko tudi znak česa bolj resnega. Kaže lahko na primer na to, da je pes zaužil nekaj neprimernega, na vnetno črevesno bolezen, sindrom razdražljivega črevesja, okužbe, črevesne parazite ali, zelo redko, druge zdravstvene težave.

Lahko gre za stresno reakcijo, denimo zaradi bivanja v hotelu.

Pes lahko poje nekaj, česar ne bi smel, na primer človeško hrano. Marsikateri človeški obrok je zanje strupen, zato moramo paziti, da nam ne izmakne česa, kar bi mu lahko škodovalo. Prav tako mu ne ponujajmo svoje hrane. Pes lahko med igro pogoltne kaj, kar sploh ni hrana. V tem primeru je nujno, da ga takoj odpeljete k veterinarju.

Ko pospravljamo za prijateljem, vedno pogledamo iztrebek. FOTO: Getty Images

Vnetna črevesna bolezen je posledica nenormalnega »lokalnega« imunskega odziva v črevesni steni, ki ga sproži preobčutljivost za prehranske alergene (običajno beljakovine ali redkeje ogljikove hidrate) ali na bakterije v črevesju. Lahko se zgodi kadar koli in ni nujno povezano z novo hrano. Lahko se razvije ob hrani, ki jo vaš pes uživa že dolgo.

Sindrom razdražljivega črevesja je pri psih veliko redkejši kot pri ljudeh, vendar ga lahko povzročijo stresne situacije, kot so selitev, bivanje v hotelu ali ognjemeti. Tako kot pri nekaterih ljudeh, ki imajo težave z želodcem, ko se počutijo tesnobne, lahko psi doživijo podobne simptome, vključno s tekočim blatom, ki lahko vsebuje tudi sluz.

Če sluz vztraja, obiščite veterinarja. FOTO: Getty Images

Obstaja več bakterijskih ali virusnih okužb, katerih simptom je lahko sluz v iztrebkih vašega psa. Običajno jih spremljajo drugi simptomi, kot so bruhanje, driska, spremembe prehranjevalnih navad ali vedenja. Ker gre lahko za okužbo, ki pomeni resno tveganje za pasje zdravje, je obisk veterinarja nujen.

Psi so dovzetni za različne vrste črevesnih črvov, kot so gliste, trakulje, kavljaste gliste in gliste, zato je priporočljivo, da se jih proti glistam zdravi vse leto. V mnogo primerih ni simptomov okužbe z glistami, če pa so prisotni klinični znaki, je lahko sluz v njihovem blatu eden izmed njih.

Sluz v blatu bo minila sama od sebe v približno dveh dneh. Če vztraja, obiščite veterinarja.