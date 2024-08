Ena najbolje oblečenih zvezdnic na svetu Blake Lively je na nedavni premieri filma Konča se z nama v Londonu jasno pokazala, kaj se bo nosilo to jesen. Hlačni kostim že dolgo ni le modna kombinacija za ženske v poslovnem svetu, ampak obvezni del garderobe vsake ženske. To jesen in zimo bo še posebno dobrodošel, saj so njegovo prisotnost v naši letošnji garderobi na modnih tednih z zlatom zapisala največja modna imena.

Dobro izbran kostim laska postavi. FOTO: Zara

Hlačni kostimi hladne sezone 2024/25 so vse prej kot dolgočasna klasika. Lahko so preveliki, tako kot pri Livelyjevi, ali pa dolgi do tal, kot smo lahko videli v kolekcijah modnih hiš. Tako nam denimo Acne Studios predlaga kostim v škotskem vzorcu, ki ima namesto suknjiča plašč. To je vsekakor zelo dobrodošla domislica, saj je čar hlačnega kostima prav to, da z enim nakupom pravzaprav dobimo dva kosa za poljubno kombiniranje. Rečeno drugače, hlačni kostim lahko nosimo v kompletu ali pa samo hlače oziroma samo suknjič. Kakor koli, ko nosimo oba kosa, bomo še posebno modni, če pod suknjičem ne bomo nosili ničesar. V službi ta modni način oblačenja najbrž ne bi bil preveč dobro sprejet, za večerne priložnosti pa je kakor nalašč. Če se boste proti večeru sprehajali po kaki rdeči preprogi, je torej dovolj, da slečete bluzo, ki jo imate pod službenim kostimom in morda še okoli vratu obesite dolgo ogrlico. Takšna drznost seveda ni za vsakogar, zato naj vas potolažimo: tudi v bolj sramežljivih kombinacijah, z bluzami in majicami pod suknjičem, vam modni policisti ne bodo mogli očitati modnih prekrškov.

Acne Studios priporočajo dolg suknjič, ki je lahko tudi plašč. FOTO: Acne Studios

Hlačni kostim se dobro druži s trenčem, še enim večnim jesenskim kosom, ki letos doživlja preporod. Dolgi do tal, (pre)široki, okrašeni z zlatimi kosi blaga ali preprosto popisani z imenom znamke (kot je to pri Diorju) so mamljiva kombinacija znanega in prihodnjega.

K hlačnemu kostimu gredo še ročna torbica v kontrastni barvi in elegantni čevlji, če je kostim športen, pa tudi športni copati. Suknjič lahko kombiniramo s kavbojkami ali krili, hlače pa se dobro ujamejo z majicami s kratkimi rokavi ali brezrokavniki (lajbiči), ki so včasih del kompleta. Dobro izbran hlačni kostim laska postavi. Edina slaba plat je nega, saj je nekatere suknjiče mogoče čistiti le v čistilnici.