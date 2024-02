Kaj prinaša polna luna v devici

Oven

Vaše sposobnosti bodo zasijale, ko boste dovolili, da niste vedno popolni. Opustite idejo, da se morate prilagoditi vsem. Iz lastnih izkušenj lahko pridobite veliko modrosti. Živeti, kot da so ljudje v vaši glavi in vam govorijo, kaj bi morali in česa ne smete početi, je naporno. Osredotočite se bolj na proces kot na rezultat.

Bik

Ali se res zabavate, če vseskozi preveč analizirate, kako uživate? Osredotočite se na naložbe, odložite nakup nove igračke, dokler ne upravičite stroškov. Toda če obstaja nekaj, kar veste, da morate narediti, da se spet osrediščite, investirajte vase! Vsi potrebujemo kakšen odmor, in ko boste prijazni do sebe, boste ugotovili, da se bodo vaše baterije napolnile.

Dvojčka

Dovolite si uživati v tišini v svojem trenutnem domu. Da, stvari se zgodijo, pa tudi razpadejo, a nikar ne skrbite vnaprej. Uživajte v prisotnosti in v tem trenutku. Morda boste čutili družbene pritiske, da morate vedeti, kakšen bo vaš naslednji korak. Potrpežljivost je nujna, saj procesi običajno trajajo dlje, kot predvidevamo.

Rak

Introspektivnost je dar. A če ste introspektivni do te mere, da pretirano analizirate sebe, je to nepošteno do vas. Ne pozabite, da smo vsi po svoje čudaški. Morda se vam zdi, da vaš notranji otrok nasprotuje zunanjim odraslim ljudem. V resnici je to, kar čutite, nekoliko bolj zapleteno. Osredotočite se na to, da cenite to, v kar ste zrasli.

Lev

Veste, kaj vam je všeč in v kaj verjamete. Razumete, da tisto, kar se sveti, ni vedno zlato. Naučili ste se razumeti vrednost tega, kar vam daje občutek varnosti. Tisto, kar vam je pomembno, ste izbrali na podlagi svojih veščin in izkušenj. Ni vam treba pretirano razmišljati ali pretirano analizirati svojih odločitev. Zaupajte vase in svojim naložbam.

Polna luna, ki bo v devici 24. februarja, je čas za sprostitev in odrekanje.

Devica

Vam je hudo? Vas boli, ker ste nepripravljeni povedati svojo resnico? Morate povedati svojo zgodbo. Začnite jo deliti ali vsaj verjemite, da je to, kar ste trenutno, začasna postojanka na vašem pomembnejšem potovanju. Ne potrebujete imenitnosti, da bi lahko sodelovali v pogovoru, ni vam treba vedno le opazovati drugih, ki si to upajo!

Tehtnica

Najslabša plat tega, da se izgubite v svojem logičnem razmišljanju, je, da vam na tak način lahko uide intuicija. Ta je običajno hitra in minljiva. Ko imate izkušnjo, v kateri spregovori z vami, postanete samozavestni. Preprosto poznate odgovor, čeprav ne morete povsem ugotoviti, zakaj. A včasih potrebujete le odgovor. To je lahko dovolj.

Škorpijon

Nehajte toliko razmišljati o svojih prijateljstvih. Najslabše je nadzorovati rezultat in poskušati napovedati prihodnost! Zdaj ste točno tam, kjer ste, ker je to vse, na kar ste pripravljeni. Uživajte v procesu in se osredotočite na povezovanje s tistimi, ki so vam pomembni. Pustite drugim ljudem, da spregovorijo ob svojem času.

Strelec

Pustite e-sporočilo med osnutki in počakajte, da se določena oseba sama obrne na vas. Če želite nekaj nadzorovati, raje razmislite o tem, da posodobite svoj življenjepis. Verjetno se imate s čim pohvaliti, to lahko naredite tudi ponižno, in dokler se ne začnete dejansko oglašati tam, kjer šteje, boste še naprej zamujali odlične priložnosti.

Kozorog

Verjetno veste, o čem govorite. Včasih je res zoprno, ko se zaradi sveta počutiš, kot da nisi dovolj strokoven za trdno mnenje. Vendar dobro veste, o čem govorite, ko izražate svojo resnico. Ne dovolite več, da vas sovražniki spravljajo v dvom, in si privoščite žlico samospoštovanja. Tudi če se malce motite, se boste vsaj kaj naučili iz izkušenj!

Vodnar

Ranljivost izvira že iz tega, da odprete usta in govorite. Nehajte pretirano razmišljati o srčni bolečini, zavrnitvi ali morebitni sramoti, ki lahko izhaja iz deljenja vaših resnic. Ne poznate rezultata. Znebite se svojih strahov in pustite, da vas vodijo čustva. Vaše misli ne morejo biti tiste, ki vas ženejo – razen če si želite tesnobe.

Ribi

Povežite se! Nimate pojma, kaj bo nekdo pomenil v vašem življenju, dokler mu ne daste priložnosti. Ni potrebe, da pretirano analizirate, kritizirate ali ostro obsojate, kako se oseba izkaže. Samo pustite ji, da je v vašem življenju. Bolj to osebo obsojate, ne da bi jo povabili v pogovor, bolj jo odrivate.