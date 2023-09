Kaj polni našo mišelinko?

Da verjameš, potrebuješ izkušnjo. Debel trebuh ne more verjeti, da obstaja lakota. Tako je rekel slavni mojster borilnih veščin v svojem zapisu Modrosti Brucea Leeja za vsakdanje življenje. Beg, tek pred realnostjo, ne pomaga pri reševanju težav, razen če ste debeli. Potem ja, bežite. Tecite. Pomaga. Zdravi. Tudi pri odganjanju obroča okoli pasu.

Česa ne smemo početi? Piti piva, denimo. Ne samo pivo in ogljikovi hidrati v njem, zaradi katerih se trebuh poveča … Vsak alkohol ima kalorije. Če zaužijete preveč kalorij – še posebno če ne telovadite in se ne prehranjujete dobro –, se vam bodo kilogrami kopičili. Če pijete, ne pozabite na zmernost.

Športne pijače lahko vsebujejo veliko sladkorja. To prinaša kalorije. Če jih pijete preveč, se pripravljate na povečanje telesne teže, ki se lahko nabira okoli vašega trebuha. Zmanjšajte količino sladkih in visoko kaloričnih pijač. To pomeni tudi energijske in gazirane pijače, ki niso dietne.

Raje izberite vodo. Študije kažejo, da lahko pitje večje količine vode pomaga pri hujšanju. Izbira vode namesto sladkanih pijač pomeni manj kalorij. To lahko pomaga zmanjšati količino maščobe na trebuhu. Je tudi edina pijača, ki nas lahko hidrira, ne da bi dodajala sladkorje ali druge spojine.

Dober spanec

Tudi predniki vplivajo na možnosti za debelost. Prav tako ima genetika vpliv na to, kje se shranjujejo maščobe. Kljub temu obstaja upanje. Ustrezno ravnovesje med tem, koliko kalorij sprejmete (prehrana) in koliko jih porabite (z gibanjem), lahko kljub genom pomaga preprečiti pridobivanje telesne teže.

Nočni napadi na hladilnik so uničevalci diet. Ne samo to, če ne spite, sprožate stresne hormone. Ti spodbujajo vaše telo, da ohranja maščobo. Naučite se dobrih spalnih navad, kot so: odložite telefon, izklopite prenosni računalnik, vsak večer pojdite spat ob isti uri, izogibajte se alkoholu pred spanjem, gibajte se.

Dobra novica: morda izgubljate trebušno maščobo in se tega niti ne zavedate. Če se dobro prehranjujete in pravilno telovadite, ne pozabite, da je bolj pomembno, kako se vam oblačila prilegajo (merjeno z obsegom pasu), kot to, kar kaže tehtnica. Če je pas manj tesen, ste morda nekaj trebušne maščobe nadomestili z mišicami.