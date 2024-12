Kolumna Miše Terček: Kaj iščemo Slovenci

Sledi, ki jih puščamo na spletu, torej na naših računalnikih, mobilnih telefonih in tablicah, razkrijejo marsikaj o nas in naših navadah, saj predstavljajo našo neuradno osebno izkaznico in vpogled v to, kdo pravzaprav smo in kaj nas v resnici zanima. Stric Google posledično o nas ve veliko več kot marsikateri od naših dobrih prijateljev ali družinskih članov. Nič čudnega ni, da so informacije o uporabnikih spleta danes nova nafta oziroma novo zlato, saj z njimi trgujejo največji spletni velikani, do tovrstnih podatkov pa se želijo (včasih bolj, drugič manj uspešno) dokopati tudi vlade oziroma oblasti. Slednje so imele nekoč za to obveščevalne službe, ki so se trudile z nameščanjem prisluškovalnih in drugih naprav, danes pa so občutljivi osebni podatki tako rekoč le en klik (in nekaj cvenka) stran.

Ob koncu leta (kjer smo se znašli te dni, saj je zunaj že tako rekoč božično vzdušje) smo vajeni, da nas mediji zasuvajo z različnimi pregledi leta. Kot da bi morali obnoviti spominsko kartico in se spomniti, česa vse ne smemo pozabiti, in to tik pred novim letom, ko obrnemo povsem nov list ter začnemo znova. Tako je že tradicionalno podatke za letošnje leto objavil tudi največji spletni iskalnik Google. Med njimi je sekcija, kaj smo leta 2024 največkrat na spletu iskali prebivalci in prebivalke Slovenije. Rezultati so nekatere (kakor vsako leto) presenetili, spet drugi pa so zgolj zamahnili z roko, češ da smo Slovenci glede tega precej predvidljivi. Tako je bil na prvem mestu najpogosteje iskanih informacij pričakovano nogomet, natančneje evropsko prvenstvo euro 2024. Tudi drugo mesto je pripadlo športu, zasedel ga je košarkarski klub ameriške lige NBA Dallas Mavericks, in sicer zato, ker zanj igra slovenski zvezdnik Luka Dončić.

Letos smo v Sloveniji Google največkrat vprašali, kako glasovati na volitvah, kako pobeliti jajca, kako napisati življenjepis, kako zavezati kravato in kako dolgo traja gripa.

Če izpostavimo zgolj najbolj iskane osebe, je slika nekoliko drugačna, saj je na prvem mestu političarka, in sicer nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, sledi pa ji valižanska princesa Kate Middleton. Na tretjem mestu je ponovno politika oziroma politik – novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump, poročen s Slovenko Melanio Trump. Trumpu sledita hrvaški predstavnik in slovenska predstavnica na letošnji Evroviziji Baby Lasagna in Raiven, ki sta tako tudi najbolj iskana glasbena izvajalca, sledi jima Magnifico, ki je obenem poskrbel za najbolj iskan koncert (sledijo Ed Sheeran, Gušti in Adele), na četrtem in petem mestu pa sta raper Challe Salle in bosanski pevec Dino Merlin.

Za konec pa še zabavnejši del, saj so po navadi na spletu zanimiva vprašanja, ki jih zastavljajo uporabniki. Po navadi so najzanimivejša tista, ki se začnejo s kako. Letos smo v Sloveniji Google največkrat vprašali, kako glasovati na volitvah, kako pobeliti jajca, kako napisati življenjepis, kako zavezati kravato in kako dolgo traja gripa. Iz tega sledi, da nam je še vedno mar za demokracijo, prihodnost, videz, zdravje in ... jajca.