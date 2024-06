Jezikovni nasveti: Športne ekipe in glasbene zasedbe

Ta teden smo spremljali finale lige NBA, kjer igra naš as Luka Dončić.

Ne bo odveč, če še enkrat povemo, da finale ni srednjega spola, ampak je moškega. Spektakularni finale lige NBA se je ponoči nadaljeval. Spol je izražen v pridevniku in glagolu: ni prav spektakularno finale in ni se nadaljevalo.

V finalu lige NBA sta igrali ekipi Dallas Mavericks in Boston Celtics. Premagani so bili Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Phoenix Suns in tako naprej. Kaj imajo imena moštev skupnega? Vsa so v množini, kar nam pove končni s, to vemo danes že vsi, saj smo v stiku z angleščino na tako rekoč vsakem koraku.

Jezikoslovci poznajo vprašanje, ali naj pri prevzemanju imen skupin, ekip in tvorjenju njihovih pripadnikov ohranimo morfeme, ki v tujih jezikih označujejo množino, že od Beatlesov oziroma Beatlov dalje. Geslo beatles nas napotuje na podomačen zapis bitels z razlago, da je izraz slengovski: neprilagodljiv mlad človek. V SSKJ2 pa najdemo geslo: beatles in beatle, slabšalno mlad fant z dolgimi lasmi, ki se vpadljivo oblači in vede, primeri pa so: v orkestru so sami beatlesi; zakaj si tak beatles?; pa v pridevniški rabi: ima beatles frizuro.

No, primeri so naravnost iz let, ko je band iz Liverpoola osvajal svet, tako so govorili naši stari starši o naših očetih in stricih, danes v resnici nihče več ne more uporabiti te besede v teh pomenih. Beatle rečemo kratko malo članu skupine The Beatles.

Spet ni vse enoznačno. Na srečo pa se lahko sklicujemo na analogijo. Tudi ko pogledamo naslednjo najslavnejšo skupino na svetu. Rolling Stones so v Pravopisu gladko sklanjani Rolling Stonesov, tako da mirne vesti napišemo tudi: trener Mavericksov je Jason Kidd; preselil se je k Boston Celticsom. A pozor, v rabi sklanjanje ni dosledno. Rodilnik običajno res uporabimo, ne pa vedno: oba zvezdnika Dallas Mavericks sta družinska človeka; nekdanji zvezdnik Boston Celtics. Pri Jezikovni svetovalnici ugotavljajo, da je »ustaljena in prevladujoča praksa, ki pa je ne usmerja nobeno slovnično ali pravopisno pravilo, prevzeti ime skupine v izvirni obliki in ga obravnavati kot samostalnik v množini, ne v ednini (razen v redkih primerih, ko govorimo o enem pripadniku),« denimo Dončić je zdaj uradno Dallas Maverick. Živa je tudi oblika Mavericksi, ko dodamo slovenski morfem za množino tudi v imenovalniku: nato se bodo Mavericksi v svoji dvorani pomerili še z Minnesoto.

Tendenca je, da se pripadnike piše z veliko začetnico, če je njihovo ime prekrivno z imenom ekipe. Stilističen prijem je tudi prevajanje imen ekip, tako imamo po svetovalnici z veliko napisane: Volkove, Teličke, Jezernike, Sonca, Vročico, Pelikane, Sršene.

Še najmanj sporno je, če besedni zvezi dodamo samostalniško jedro ekipa, moštvo itd. Le da to ni jezikovno varčno, in tako gre jezik svojo pot. Tako so pri nas spontano nastali tudi savinjski Hopsi, Dunking Devilsi.

Samo želimo si lahko, da bo mladina poznala slovenske besede za angleške izraze, ki preplavljajo njihovo komunikacijo.

Moni Malovrh, univ. dipl. slov.