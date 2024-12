Jezikovni nasveti: Grški veter evropskih mest

Kjer koli človek že je in kamor koli gre – povsod najde kanček Grčije. Tudi imena nekaterih evropskih mest imajo korenine v grškem jeziku, najdemo pa jih vse od Mediterana do Črnega morja.

Neapelj je tretje največje italijansko mesto in središče juga Italije. V antičnih časih je bil znan kot Neapolis, kar bi lahko v slovenščino prevedli kot novo mesto (nea je v grščini nov, polis pa mesto). Neapolis je bilo eno najpomembnejših mest antične regije Megali Hellas (Velika Grčija) oziroma Magna Graecia, pomembnega kulturnega središča, ki so ga v sedmem stoletju p. n. š. kolonizirali grški naseljenci. Magna Graecia nikoli ni pomenila določenega teritorija ali celo državne ureditve, ampak se je nanašala na prebivalstvo in kulturo grških kolonij v južni Italiji. V antičnih časih so se iz Grčije odseljevali predvsem prebivalci premaganih mest, ki so morali v izgnanstvo, ali večje skupine družin, ki so zapuščale prenaseljeno polis. V tem primeru je sama polis dajala sredstva, potrebna kolonistom za življenje v novi domovini: ladje, orožje, kmetijsko orodje, zaloge živeža, semena.

Messina je grško ime za tretje največje mesto na otoku Sicilija. V originalu se je imenovala Zancle, kar prihaja iz grške besede zaglon, ki pomeni srp, in tudi njeno naravno pristanišče ima takšno obliko. Po legendi naj bi ime nosila po Zaglonu, ki je bil prvi kralj mesta Messina. Na tem delu Sicilije še danes govorijo grško. Tudi na jugu grškega polotoka Peloponez je pokrajina Messinia, v kateri je glavno obmorsko mesto Kalamata s čudovitimi plažami, znano pa je tudi po grških olivah te vrste.

Nica je prestižno mesto na francoski rivieri in največje na Azurni obali. Odkrili so ga grški naseljenci iz kolonije Massalia (Marseille) okrog leta 350 pred našim štetjem. Poimenovali so ga Nikaia po grški boginji zmage Nike in pomeni tista, ki prinaša zmago.

Sofija je glavno mesto Bolgarije, njeno ime je povezano z Grčijo. Beseda sophia v grščini pomeni modrost oziroma božanska modrost. Ime je povezano z bizantinsko grško ortodoksno cerkvijo v Konstantinoplu (današnji Istanbul), ki se imenuje cerkev svete Božje modrosti oziroma Hagija Sofija. Spremenjeno je bilo v obdobju Otomanskega cesarstva, vendar pa kaže na veliko povezanost mesta z grško kulturo in tudi globoko povezanost ljudi, ki so nekoč živeli pod bizantinskim cesarstvom. V antiki je bila poznana kot Serdica. Ime je izhajalo iz plemena Serdi, ki je bilo traškega, keltskega ali mešanega traško-keltskega izvora. Sofija leži na sredini med Črnim in Jadranskim morjem ter najbližje Egejskemu morju.

Grčija je vedno z nami in povsod okoli nas.

