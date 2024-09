Jesenska toplina naj bo tudi v stanovanju

Jesen prinaša v svet notranje opreme sveže smernice, ki poudarjajo toplino, udobje in osebni izraz. Zdaj je čas, da združimo klasične elemente z modernimi dotiki ter ustvarimo okolje, ki ne bo le prijetno na oko, ampak tudi funkcionalno in udobno.

Vonj jeseni si pričarajmo tudi doma. FOTO: Getty Images

Eden glavnih trendov letošnje jeseni se pravzaprav vleče že nekaj sezon – naravni materiali in trajnost. Les, kamen, juta, bambus in reciklirani materiali ustvarjajo toplino in povezanost z naravo, odlično pa se podajo tudi k rustikalnemu slogu notranje opreme, ki ga lahko s pridom izkoristimo tudi zato, da bi bili bolj trajnostni. To pomeni, da ne kupimo novega kosa pohištva, ampak raje obnovimo starega, če se katerega naveličamo ali zamenjamo slog opreme, pa poiščimo nekoga, ki bi z nami menjal. Pri tem si lahko pomagamo tudi s spletnimi oglasniki, kjer lahko reči kupujemo in prodajamo po ugodnih cenah, obenem pa skrbimo za okolje.

Mehkoba in udobje

To jesen so izjemno priljubljeni ročno izdelani dodatki, kot so pletene košare in koši, leseni zabojčki, v katerih sicer hranimo jabolka in krompir, vreče iz jute, ki jih spremenimo v prevleke za okrasne blazine.

Že nekaj dodatkov v toplih, zemeljskih tonih bo povsem spremenilo prostor. FOTO: Getty Images

Barvna paleta letošnje jeseni je osredotočena na tople zemeljske tone, ki ustvarjajo občutek udobja, domačnosti in varnosti. Prevladovali bodo odtenki rjave, terakote, gorčično rumene, olivno zelene in globoko oranžne ter zlate. Te barve bodo lepote jeseni prinesle v naš dom ter mu dodale globino in značaj. Oboje, pa tudi mehkobo in udobje, lahko domu podarimo tudi z izbiro ustreznih tkanin, ki jih umestimo v prostor. Puhaste odeje, mehke preproge, okrasne blazine in zavese iz bogatih ter težkih materialov, kot so žamet, volna in lan, bodo ustvarjale občutek domačnosti ter prostoru dodale globino, slednje bomo še bolj učinkovito dosegli s kombinacijo različnih tekstur, denimo gladkega žameta in grobega lana.

Naj diši

Tudi svetloba je pomembna za dobro počutje. FOTO: Getty Images

Pozabiti seveda ne smemo na vonj in svetlobo. Jeseni se vse vrti okrog cimeta, vanilje, mokrega listja in zrelega sadja. Poiščimo mešanico eteričnih olj, ki bo čim bolje poustvarila jesenske vonjave tudi v našem domu. To bo še posebno dobrodošlo ob romantičnih večerih, ki bodo vedno daljši, zato si omislimo ambientalno osvetlitev, ki nas bo po napornem dnevu umirila in pripravila na počitek. Lahko so to drobne led lučke, strateško razporejene sveče ali kar okrasne luči, ki jih bomo že čez nekaj mesecev znova razporedili na novoletno smrečico.

Ambientalna osvetlitev nas bo po napornem dnevu umirila in pripravila na počitek.

Prav tako moramo seveda poskrbeti tudi za funkcionalno osvetlitev oziroma močnejše sijalke v prostorih, v katerih kaj delamo tudi potem, ko pade mrak. Svetloba naj bo čim bolj nevtralna ali raje hladna kot topla, na slednji nam namreč oči precej bolj trpijo, čeprav je bolj mehka in prijetna, zato si jo omislimo kot ambientalno različico.