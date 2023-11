Jernej iz Hrušice je od leta 2006 na vozičku in spada med 10 najboljših smučarjev na svetu

Ko pride invalid v Univerzitetni rehabilitacijski center Soča Ljubljana, ima možnost spoznati parašport. Sam bi to še okrepil, da bi imeli invalidi na rehabilitaciji še več možnosti. Da po koncu rehabilitacije ne bi bilo dileme, ali se s športom ukvarjati ali ne, ampak le dilema, za kateri šport se bo odločil,« pravi danes 22-letni Hrušičan Jernej Slivnik, tudi sam od leta 2006 na invalidskem vozičku, sicer pa vrhunski paraalpski smučar, ki spada med 10 najboljših na svetu. Na rehabilitaciji po hudi prometni nesreči je spoznal nekdanjega parasmučarja Gala Jakiča, ki mu je z očetom Romanom Jakičem pomagal pri prvih smučarskih zavojih. Danes je Jernej tisti, ki spodbuja mlado in staro, da se ukvarja s športom.

Socialna vključenost

Združili so moči. FOTO: osebni arhiv Jerneja Slivnika

To pot je Jernej v domačem okolju na Gorenjskem združil moči z Miho Oblakom, hokejistom HD Mladi Jesenice, Niko Sintič, študentko pravne fakultete v Ljubljani, ter Blažem Omanom, golmanom in-line hokeja. Pod okriljem Društva LEPA SI so izpeljali prvi večji in odmevni projekt, namenjen ozaveščanju o aktivnostih in enakih možnostih oseb s posebnimi potrebami. Projekt, imenovan VSI! mladi, zdravi, enaki, je zaobjel sklop aktivnosti za še večje in aktivnejše sodelovanje v aktivnostih za enakovreden zdrav življenjski slog. Projekt v prvi vrsti temelji na socialni vključenosti, pri čemer mladi delujejo v sodelovanju z osebami s posebnimi potrebami in jih posledično spodbujajo k socialni vključenosti. Projekt jim omogoča ukvarjanje z rekreacijskim športom in zdravo življenje. Drugi pa se ozaveščajo o sodelovanju v zdravem aktivnem življenju z omenjeno skupino. Na podlagi lastnih izkušenj in znanja se ciljne skupine učijo, da sta zdravo življenje in aktivno preživljanje prostega časa koristna za družbo kot celoto.

Izlet v Planico

Tudi v fitnesu so se preizkusili. FOTO: osebni arhiv Jerneja Slivnika

Pripravili so okroglo mizo, na katero so povabili trenerja, pedagoga, kineziologa, športnega psihologa in fizioterapevta, ki so predstavili razliko in vzporednice pri delu z invalidi in neinvalidi. Na drugem pogovornem večeru so govorili o pozitivnem vplivu družbe in družine na aktivno zdravo življenje oseb s posebnimi potrebami skozi osebno izkušnjo mame osebe s posebnimi potrebami in osebnim asistentom. Svojo življenjsko zgodbo je predstavil parakolesar Anej Doplihar. Invalidi so se zbrali tudi v športni dvorani, kjer so dvakrat pripravili športne aktivnosti s prikazom različnih klasičnih dvoranskih športov, preizkusili so se tudi v fitnesu, program so sklenili s prikazom klasičnega ter specialnega juda, piko na i pa postavili z organiziranim pohodom iz Rateč v Planico. »Želeli smo pokazati, da invalidi nismo izključeni, da smo še kako lahko del rekreacije kot večina ljudi. Hvaležni smo vsem, ki so tako ali drugače pomagali pri izvedbi. Hvala tudi Občini Jesenice. Prihodnje leto bomo zadevo pripravili vnovič,« poudari Slivnik.