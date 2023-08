Jajca rešenih kokošk podarijo žrtvam

V teh za mnogo Slovenk in Slovencev žalostnih dneh, ko so vremenske ujme naredile velikansko škodo, je k sreči veliko takšnih, ki bi radi po svojih močeh pomagali. Znova je veliko srce pokazalo tudi Društvo za zaščito konj, ki v Orovi vasi pri Polzeli skrbi za mučene in zavržene živali, ne le za konje, ampak tudi govedi, prašiče, perutnino ... Čeprav komajda zberejo nujna sredstva za zdravljenje in hranjenje svojih varovancev, so se odločili pomagati.

Kokoške so uživale na soncu.

»Zdajle vam naložim še zadnjih 50 današnjih jajčk. Kokoške so za danes končale in so se odpravile še malo pretegnit na sonce, ki se nekoliko sramežljivo spet pojavlja. Tudi jutri in pojutrišnjem bodo jajčka za poplavljence brezplačna. Vem, da so danes potovala tudi v Celje, na Koroško in Zgornjo Savinjsko, kjer so ljudje ostali brez vsega. Dragi ljudje, če poznate koga, ki potrebuje hrano, pa mu je nerodno ali si ne upa, pridite, vzemite in mu jih odnesite. Dragi moji, če nimate, naj vam ne bo nerodno. Zaradi par škatel jajc, ki jih podarjamo pomoči potrebnim, mi res ne bomo obubožali in vi ne boste obogateli,« je skupaj s posredovanimi fotografijami svojih kokošk in njihovih jajčk sporočila Natalija Nedeljko, predsednica društva.

Natalija Nedeljko je ena najbolj prizadevnih živalskih aktivistk. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Natalija, dr. vet. med., je ena najbolj prizadevnih živalskih aktivistk. Gospa, ki odpre svoja vrata, ko so vsa druga zaprta, ki sredi noči sede v avto, priklopi prikolico in gre kamor koli v Sloveniji po konja, kravo, osla, ovco, kozo, psa, mačko, gosko, kokoš … Ker v državi nimamo urejenega niti enega samega zavetišča za rejne živali, to posledično pomeni, da od države ne dobi sredstev. Ko je nedavno praznovala rojstni dan, je imela eno samo eno željo: da bi bile njene živali site. In to jo žene naprej že 10 let, odkar vodi ranč v Orovi vasi.