Izkoristite ga v svoj prid

Kot že veste, se astronomsko gledano retrogradni Merkur pojavi, ker je Soncu bliže kot Zemlja in ga zato obkroži hitreje. Z naše perspektive na Zemlji se zdi, da se giblje v drugo smer, čeprav se v resnici ne giblje nazaj.

Noben planet se v resnici nikoli ne bo gibal vzvratno, vendar se to primerja s situacijo, ko sedite v parkiranem avtomobilu in se avto poleg vas začne premikati. Nenadoma imate občutek, da se tudi vi premikate, čeprav se ne.

Kako ravnati Merkurjeva retrogradnost je čas, da se pregnetete, pregledate in popravite vse, na kar morate biti pozorni. Ugotovite, v kateri hiši vaše rojstne karte se nahaja (npr. če je retrograden v znamenju bika, ugotovite, kateri hiši vaše rojstne karte vlada bik; retrogradni Merkur bo vplival na teme te hiše). Upočasnite, dvakrat premislite in bodite odprti za lekcije. Počivajte in sprostite se. Ne paničarite! Ne pritisnite na gumb za pošiljanje in ne podpišite pogodbe, preden vsega dvakrat ne preverite! Ne hitite z velikimi projekti, odločitvami ali sporazumi! Ne začnite novega projekta!

Zakaj se ga bojimo

Merkur se dotika tem, povezanih s komunikacijo, tehnologijo in potovanji, zato so ob retrogradnem gibanju prav ta področja običajno najbolj prizadeta. To lahko pomeni zamude na potovanjih, nesporazume, prehitro poslano elektronsko sporočilo, napačne podatke ...Astrologi v tem času odsvetujejo nakup novih računalnikov, elektronskih naprav, aparatov in avtomobilov ter tudi podpisovanje pogodb, saj lahko hitro spregledate kakšno pomembno podrobnost.

A ni tako slab

Pravzaprav je to obdobje odlična priložnost, da se vrnemo v preteklost in opravimo vse potrebne popravke, preden se premaknemo naprej. Vaša sporočila se morda ne bodo poslala tako hitro ali pa boste na poti v službo utrpeli počeno pnevmatiko, a vse to je del procesa. Širše gledano nam vsiljuje idejo, da so urejanje, popravljanje, vračanje k nečemu in predelava samo nekaj na poti do cilja. Namesto da bi se retrogradnega Merkurja bali, ga raje izkoristite kot priložnost, da se prepričate, da ste stvari naredili prav.

Trikrat Vsako leto lahko pričakujete vsaj dve, pogosto pa tudi tri retrogradnosti Merkurja. Med vsemi planeti ima na leto največ retrogradnih gibanj. Letos bo takole: od 1. do 24. aprila, od 4. do 27. avgusta in od 25. novembra do 15. decembra.

Aktiven tudi v senci

Nikar ne mislite, da je treba njegove učinke upoštevati le med retrogradnostjo. V tednih pred retrogradnim Merkurjem in po njem se pojavlja obdobje sence, ki spremlja ta pojav. Na to fazo glejte kot na obdobje, ki je lahko koristno za vas, saj vam lahko pokaže, kaj točno se bo v obdobju retrogradnosti obravnavalo ali k čemu se boste vrnili.

Pred tem ste lahko pozorni na stvari, ki se dogajajo v vašem življenju, in na to, v kateri hiši vaše rojstne karte bo ta retrogradnost, da tako veste, da so to stvari, ki bodo v naslednjih nekaj tednih v zraku.

Ognjena astrološka znamenja naj dobro premislijo, preden komunicirajo z drugimi, sicer jih utegnejo prizadeti.

Bodite pripravljeni!

Ko bo Merkur naslednjič retrograden, ne dovolite, da vas zmede. Čeprav to niso vedno najlažji tedni, bo bolje, če stvari jemljete počasneje in ga izkoristite v svoj prid.

Tokrat bo retrograden v ognjevitem in strastnem ter svojeglavem ovnu, zato bodo prav ljudje, rojeni v tem znamenju, imeli noro željo, da bi se nujno odločali o stvareh, in znajo nastopati agresivno. Precej ognjevito bo, zato lahko pride do konfliktov. To velja še posebno za ognjena astrološka znamenja, ki naj dobro premislijo, preden komunicirajo z drugimi, sicer jih utegnejo prizadeti. Ovni, levi in strelci naj se izogibajo prepirom, ker utegnejo imeti daljnosežne posledice.