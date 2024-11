Izjemen uspeh Nataše Berginc

Redke podjetniške zgodbe so tako navdihujoče, kot jo je spisala prodorna celjska oblikovalka. Že v najstništvu je kazala talent in ambicijo, da jo zanima le najboljše. Nato je s študijem v Ljubljani le še potrdila svoje načrte, da bi na tržišče ponudila drugačne izdelke. »Vselej, ko sem se vrnila v študentski dom, so bile sostanovalke navdušene nad mojimi kreacijami. Celo tako zelo, da so mi v hipu izpraznile kovček poln oblek,« pripoveduje Nataša Berginc.

Nataša ima veliko podporo v partnerju Borutu. FOTO: Mediaspeed.net

Z marljivim pristopom se je na začudenje staršev presenetljivo hitro finančno osamosvojila. »Pomembno je, da si osredotočen na to, kar te osrečuje. Od nekdaj sem občudovala konfekcijsko industrijo, zanimala me je ustvarjalnost in z veseljem sem izkoristila ves prosti čas, da sem bila koristna. Nato pa je nastopilo materinstvo in nova odskočna deska za naslednje poglavje,« se spominja začetkov.

Sin Andraž in hči Zala sta upravičeno ponosna na ustvarjalno mamo. FOTO: Mediaspeed.net

Z rojstvom sina Andraža je dobila idejo, da bi lahko šivala za otroke in nastala je blagovna znamka AND by Andraž. Po treh letih se je preusmerila v športni slog in od takrat so njene kolekcije vroča roba ljubiteljev zimskih disciplin. Celo dobitniki olimpijskih kolajn prisegajo na domače.

Šampioni prisegajo na najboljše

Tim Mastnak sodi med glavne ambasadorje tega celjskega bisera. »Na prvem mestu je kakovost. Na progi smo na visokih obratih in koža mora dihati. To je moč doseči le z izbiro najboljših materialov, kar je njihova prioriteta,« je prepričan vrhunski deskar. Tudi Filip Flisar je v tekmovalnih časih ponosno oblekel smučarsko opravo edinstvene Nataše.

Prizorišče dvorane Golovec z mogočnimi stopnicami je bila odlična izbira. FOTO: Mediaspeed.net

Skozi desetletja se je zgodba nadgrajevala in ob častitljivi 35-letnici so v dvorani Golovec priredili pravi spektakel. Z inovativno, sodobno izvedbo in odličnim izborom modelov so dokazali, da so modno ozaveščeni še izven Ljubljane. Predstavitev najnovejše kolekcije se lahko kosa z dogodki iz tujine, s čimer so se strinjali obiskovalci. Več kot 600 se jih je gnetlo na tribunah in z glasnimi aplavzi nagradilo predstavo. Vodil jo je še en ambasador te znamke, David Urankar, ki je vidno užival v sproščeni zakulisni atmosferi.

David Urankar je vodil prireditev, Tomaž Mihelič pa je poskrbel za izbor modelov, koreografijo in zaodrje. FOTO: Mediaspeed.net

»Veliko tovrstnih prireditev sem doživel, bodisi kot voditelj bodisi kot maneken. Vendar povezanost, ki se občuti med to ekipo, je nekaj posebnega. Vsi zaposleni so radostno sodelovali, in kot so mi zaupali, je Nataša najboljša šefinja, kar si jih lahko želiš. Zelo profesionalna, predvsem pa z veliko empatije, zaradi česar se še raje vračajo na delovno mesto. Celo upokojene uslužbenke komaj čakajo, da bo na vrsti kakšna kreativna priložnost, saj je to razlog za neprecenljiv užitek,« nam je povedal voditelj. In če se uspeh šteje v številu čestitk in pohval, potem je veličastni rojstni dan odlična popotnica za naslednje podvige.