Filmi in serije, ki s svojo zgodbo in izborom kostumov navdušijo ljubitelje mode

The Devil Wears Prada (Hudičevka v Pradi) – 2006

Andy Sachs dobi službo asistentke urednice pri uglednem modnem magazinu, vendar kmalu spozna, da je delo pri tej reviji vse prej kot običajno. V filmu igrajo odlične Meryl Streep, Anne Hathaway in Emily Blunt.

Coco avant Chanel (Coco Chanel) – 2009

Film pripoveduje zgodbo o zgodnjem življenju ikone mode Coco Chanel, preden je postala priznana modna oblikovalka. To je film o Gabrielle Chanel, ki začne življenje kot trmoglava sirota in skozi neverjetno popotovanje postane legendarna modna kreatorka, ki pooseblja sodobno žensko in postane brezčasen simbol uspeha, svobode in sloga. Upodobila jo je izjemna Audrey Tautou.

The September Issue

Dokumentarni film iz leta 2009 prikazuje pripravo največje in najbolj pomembne izdaje revije Vogue in razmerje med glavno urednico Anno Wintour ter kreativno direktorico Grace Coddington.

Za dokumentarni film The September Issue mnogi pravijo, da je resnična različica Hudičevke v Pradi. FOTO: Prime Video

Phantom Thread (Fantomska nit) – 2017

Sloviti damski krojač Reynolds Woodcock s sestro Cyril uživa prestižni položaj v samem srcu britanskega modnega glamurja. V prepoznavnem stilu Hiše Woodcock se oblačijo tako kraljeva družina kot filmske zvezde, premožne dedinje, imenitne dame in debitantke. Zgodba o modnem oblikovalcu v povojnem Londonu, ki se zaljubi v mlado žensko, ki postane njegova muza, in ljubezen mu prinese tako navdih kot tudi izzive.

Daniel Day-Lewis je s filmom Fantomska nit zaključil svojo igralsko kariero. FOTO: Profimedia

House of Gucci (Hiša Gucci) – 2021

Izvrstna Lady Gaga v vlogi izobčenke, ki se poroči v premožno družino, kar ji da zalet za vse njene ambicije po bogastvu in slavi. Film je navdihnil resnični škandal, ki je v devetdesetih letih pretresel italijanski modni imperij.

Funny Face (Smešni obraz) – 1957

Glavna urednica modnega magazina odkrije skromno knjižničarko in jo povabi, da postane model za veliko modno revijo v Parizu. Muzikal Smešni obraz, ki bolj kot na zgodbi temelji na svoji estetiki, je sam po sebi poklon modi. Vključuje serijo Givenchyjevih po meri narejenih kosov in kostume legendarne Edith Head, ki je za svoje delo v omenjenem filmu osvojila oskarja za najboljšo kostumografinjo.

Serije o modi:

The Marvelous Mrs. Maisel (Čudovita gospa Maisel) – 2017–2022

Serija sicer ne govori o modi, a je kostumografija tako čudovita, da bo prepričala ljubitelje mode. Zgodba se dogaja v New Yorku sredi minulega stoletja, kjer spoznamo Midge Maisel, ki ima na prvi pogled vse. Dokler se njeno na videz popolno življenje ne sesuje kot hišica iz kart, ko jo mož zapusti zaradi tajnice in se sama v trenutku brezupa vda pijači. Nato zatava na oder kluba Gaslight, na katerem se kalijo nadobudni stand up komiki, in svoj obup prelije v komični set.

Čudovita gospa Maisel je serija, ki je navdušila ogromno deklet. FOTO: Profimedia

Gossip Girl (Opravljivka) – 2007–2012

Popularna serija o visokem družbenem življenju mladih v New Yorku, polna modnih ikon in ekskluzivnih zabav. Ter seveda opravljanja. Modne navdušenke jo rade gledajo znova in znova.

The Bold Type (Drzna dekleta) – 2017–2021

Serija prikazuje življenje treh mladih žensk, ki delajo v modni reviji, poleg karierne poti pa spremljamo njihova prijateljstva in ljubezensko življenje.

Mad Men (Oglaševalci) – 2007–2015

Kultna serija ne govori o modi, ampak prikazuje prve zametke oglaševalske scene v New Yorku. Moški v klasičnih oblekah in ženske, ki z oblačili poudarjajo svoje obline, odlično prikazujejo modo 60. let prejšnjega stoletja. Če serije še niste videli, ji dajte priložnost, če pa ste jo že, je čas za ponovno predvajanje.