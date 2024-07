Indijska ekstravaganca za 700 milijonov

Po večmesečnih predporočnih slavjih in vsemogočih pripravah in zabavah, vse skupaj se je začelo ob začetku leta na zaročni zabavi, sta se na megalomanski poročni slovesnosti minuli konec tedna poročila Anant Ambani, najmlajši sin najbogatejšega Indijca in Azijca Mukeša Ambanija, in Radika Merčant, hči Virena in Šajle Merčant, lastnikov velike farmacevtske korporacije Encore Healthcare s sedežem v Mumbaju. Sedem mesecev so se svetovni mediji ukvarjali s pripravami na to poroko, ki so jo nekateri označili kar za poroko stoletja. Občila so bila v prvi polovici leta polna zapisov o številnih bolj ali manj razkošnih dogodkih, ki so vodili do vrhunca minuli petek, soboto in nedeljo, ko je v Mumbaju potekala formalna poroka, ki si jo bodo mnogi zapomnili predvsem po razkošju in ekstravaganci, s katerima se je pred svetom bahal sam vrh indijske gospodarske elite.

Svetovna elita

Poročno slavje je bilo v kongresnem centru. FOTO: Hemanshi Kamani/Reuters

K razkošju in ekstravaganci spadajo tudi znane osebnosti, na predporočna slavja in dogodke kot tudi poročno slovesnost je bila povabljena skorajda vsa svetovna elita, tako tista iz gospodarskega in političnega sveta kakor tudi tista iz sveta zabave. Bodoča mladoporočenca so na predporočnih slavjih pozdravili lastnik Facebooka oziroma Mete Mark Zuckerberg z ženo Priscillo Chan, Bill Gates (Microsoft), nekdanja britanska premierja Tony Blair in Boris Johnson, nekdanji ameriški senator in zunanji minister John Kerry, predsednik savdske naftne družbe Aramco Amin H. Nasser, na enem od dogodkov je bil tudi nekdanji predsednik Indije Ram Nath Kovind. Na zabavah so za velike denarje nastopali Justin Bieber (za nastop naj bi računal 10 milijonov evrov), Rihanna (pela naj bi za 7 milijonov evrov), Katy Perry, Andrea Bocelli, The Backstreet Boys, med gosti je bil tudi pevec Nick Jonas z ženo, indijsko manekenko in igralko Priyanko Chopra. Seveda sta bili na eni od zabav tudi sestri Kim in Khloé Kardashian, ki so ju v Mumbaju opazili tudi v petek. Najbrž ni treba prav posebej navajati, da se je na dogodkih trlo indijskih zvezd, tako iz Bollywooda kot športa, kot so Radžinikanth, Sandžaj Dutt, Sačin Tendulkar, Mahendra Singh Dhoni, Džasprit Bumrah, Hardik Pandža in Surdžakumar Džadav.

Kot so poročali zlasti indijski mediji, ki so vestno beležili prav vse, kar se je dogajalo v zvezi s poroko, so tudi indijske oblasti sodelovale v razkazovanju razkošja. Vlada je zaradi številnih pomembnih gostov iz tujine, ki so na predporočne dogodke prihajali praviloma z zasebnimi letali, razširila pristojnosti majhnemu lokalnemu letališču pri mestu Jamnagar v zvezni državi Gudžarat severno od Mumbaja in ga prekvalificirala v mednarodno. Iz Džamnagarja namreč izhaja družina Ambani, zato je tam tudi potekalo nekaj predporočnih slavnostnih dogodkov. Zaradi prekvalifikacije letališča so morali povečali število zaposlenih, pred začetkom poročnih slovesnosti je tam pristalo kakšnih pet letal na dan, to pomlad pa se je frekvenca pristankov in vzletov močno povečala.

Ura za poldrugi milijon

Ženinova mati in žena indijskega milijarderja Mukeša Ambanija Nita Ambani v nagovoru medijem med poroko v Mumbaju FOTO: Punit Paranjpe/AFP

Na dogodkih ni manjkalo bleščic, dragega nakita, posebej narejenih šotorov za več kot tisoč gostov, zasebnih natakarjev, kuharjev, butlerjev in modnih svetovalcev ter stilistov. 29-letni ženin Anant Ambani, ki zaseda mesto v upravnem odboru očetove multinacionalne korporacije Reliance Industries, je na enem od slavnostnih dogodkov razkazoval zapestno uro znamke Richard Mille, vredno približno 1,5 milijona evrov. Videoposnetek Zuckerberga in njegove žene, kako strmita v Anantovo uro, je postal ­celo viralen. Del zabav je potekal na luksuznih križarjenjih po Sredozemlju, zlasti po Tirenskem morju in ob Azurni obali.

Poroka je bila v kongresnem centru Jio World Convention Centre v indijskem gospodarskem in finančnem središču v Mumbaju. Najbrž ni treba posebej poudarjati, da je center v lasti družine Ambani. Kot so poročali zahodni mediji, je bila notranjost kongresnega centra, ki sprejme kakih 16.000 ljudi, preurejena v različico indijskega svetega mesta Varnasi, gostje so se zabavali ob petju indijskega zvezdnika Dalerja Mehndija in zvezdnika afriških tonov Reme. Lokalni mediji so navajali, da so na poroko minuli konec tedna prišli Adele, Lana Del Rey, Drake in tudi David Beckham, vendar zaradi redkobesednosti družine o poteku in organizaciji poroke prisotnost omenjenih ni povsem potrjena.

Božji blagoslov

Ženin Anant Ambani (levo) z očetom Mukešem Ambanijem FOTO: Sujit Jaiswal/AFP

Če je v petek potekala poročna zabava za povabljence in goste, je mladoporočenca v soboto čakal obred z božjim blagoslovom, ki je potekal v mumbajskem prestižnem domovanju Ambanijevih. Gre za 27- nadstropno stavbo, vredno milijardo evrov, ki ima tri pristajališča za helikopterje in garažo za 160 avtomobilov ter zasebno kinodvorano. Na blagoslovu je bil tudi indijski premier Narendra Modi. Po poročanju indijske televizije sta se mladoporočenca v znak spoštovanja dotaknila premierjevih nog, Modi pa jima je potem blagoslovil zakon. Poroka se je zaključila v nedeljo s slovesnim sprejemom za prijatelje in partnerje, Anant je prijateljem podaril devet dragocenih ročnih ur – vsaka je bila vredna približno 200.000 evrov.

Kot večina stvari je tudi ta poroka razdelila ljudi v Indiji. Mnogi so jo pozdravljali, saj »Indijci obožujejo zabave z veliko pompa in razkošja. Poleg tega je poroka v sorazmerju z bogastvom Ambanijevih,« je za BBC pred dnevi dejala indijska pisateljica in kolumnistka Shobhaa De. Poleg tega, je nadaljevala, so »naši milijarderji novi indijski maharadže in delničarji njihovih podjetij pričakujejo, da bodo njihove zabave mega ekstravagantne«. Ne manjka niti komentarjev, da je v Indiji, kjer stotine milijonov ljudi živi na robu ali pod robom revščine, perverzno prirejati poročno zabavo, za katero je Mukeš Ambani po nekaterih podatkih odštel več kot 700 milijonov evrov.