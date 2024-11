Huaweijev novi matepad je resna risarska tablica

V naše loge je priromal novi Huaweiev tablični računalnik matepad 11.5 S papermatte, ki se ponaša z edinstvenim zaslonom papermatte. Kakor pravijo huaweievci, so njihovi inženirji kombinirali tehnologijo jedkanja proti bleščanju in s tankim nanometrskim optičnim premazom zmanjšali odbojnost površine pod dva odstotka ter se znebili tako rekoč vseh svetlobnih motenj.

Papirnati zaslon

Kaj to pomeni v praksi? Matepad 11.5 S z zaslonom papermatte je uporaben v močno osvetljenih prostorih pa tudi na sončni svetlobi, saj je imun za nadležne odboje svetlobe. In to še ni vse: nanostrukture, vtisnjene v površino zaslona, imajo teksturo, ki spominja na pravi papir, tako da ima človek občutek, kakor da piše s klasičnim svinčnikom po listu papirja. No, za to je seveda treba imeti Huaweievo pisalo M-pencil tretje generacije. Odlično za grafične ustvarjalce, risarje in druge umetnike, pa tudi za čisto navadno kratkočasenje in pisanje beležk na roko.

Nanostruktura omogoča občutek pravega papirja.

Risarska aplikacija

Seveda samo zaslon ni dovolj, če nimaš ustrezne programske opreme za ustvarjanje. Tablica se lahko pohvali tudi z dodelano aplikacijo za slikanje/risanje gopaint, pri kateri so inženirji združili moči z likovnimi umetniki, da bi uporabniku ponudili realistične učinke pisanja, risanja in slikanja. V aplikaciji imamo na voljo več kot sto različnih virtualnih čopičev in realistične teksture slikarskih platen, poleg tega pa ima novo pisalo zelo nizko zakasnitev, tako da se aplikacija izjemno hitro odziva na poteze risarja. Pisalo se z magnetki pričvrsti na zgornji del zaslona, na spodnjem delu pa so kontakti za priloženo brezžično tipkovnico, ki se prav tako odlično obnese, saj imajo tipke dejansko dovolj hoda za dober občutek pri tipkanju. Tipkovnica je poleg tega del ovitka, s katerim zaščitimo tablico in ga lahko uporabljamo kot stojalo.

Odlična slika brez odsevov, le kontrastov je malo premalo.

Poskrbeli so tudi za napredne funkcije pri pisanju beležk, kot so možnost snemanja zvoka in nove hitre geste, ki omogočajo še hitrejše zapisovanje in urejanje zapiskov. Tablica poleg tega lahko prikaže več oken hkrati in se enostavno poveže s telefonom, monitorjem ali osebnim računalnikom.

Lepo tanka

Tipkovnica z ovitkom, ki služi tudi kot stojalo.

Panel uporablja klasično tehnologijo tekočih kristalov (Huawei ima v ponudbi tudi pro model z zaslonom iz organskih diod), lahko se pohvali z visoko ločljivostjo 2800 x 1840 točk z razmerjem stranic 3:2, 29,2-centimetrsko diagonalo in 144-herčnim osveževanjem slike. Barve so lepe, zaslon svetel, kontrasti pa bi lahko bili večji. Sama tablica ima obvladljive dimenzije (261 x 177,2 x 6,2 mm), tehta le 510 gramov, čvrsto aluminijasto ohišje pa poskrbi za dober občutek v rokah.

Čvrsto aluminijasto ohišje

Notri tiktaka Huaweiev procesor kirin 9000wl, ki sicer ni ravno med najhitrejšimi, a izpolnjuje svojo nalogo, sparjen pa je z osmimi gigabajti rama in 256 GB shrambe. Na hrbtni strani je kamera s samodejnim ostrenjem in 13 milijoni slikovnih točk, spredaj pa 8 MP kamera za videoklepete v polni visoki ločljivosti 1080p. Za dober zvok skrbijo štirje zvočniki, baterija s kapaciteto 8800 mAh pa poskrbi za brezskrbno celodnevno uporabo. Škoda je le, da se polni s samo 22,5 W, je pa zato napajalnik priložen. In kot smo že vajeni pri huaweiih, na tablici ni Googlovih storitev in aplikacij, a to se da brez težav rešiti z aplikacijama gbox ali gspace.

Huawei matepad 11.5 S papermatte stane 549 evrov, za pisalo M-pencil pa je treba odšteti še 99 evrov. Ni ravno malo, a tale tablica ponuja res izvrstno izkušnjo risanja.